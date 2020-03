03.03.2020

Zweimal THG, viermal Würzburg

Landesfinale der Schulsportler findet morgen in Nördlingen statt

Südbayern gegen Würzburg heißt es am morgigen Mittwoch in zwei Sporthallen der Riesmetropole, wo das Basketball-Landesfinale des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ ausgetragen wird. Um die bayerischen Titel und damit die Qualifikation für das Bundesfinale in Berlin kämpfen dabei auch zwei Teams des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen.

In den Altersklassen Mädchen II und III sowie Buben II und III haben sich aus Nordbayern alle vier Mannschaften des Deutschhaus-Gymnasiums Würzburg, das als Stützpunktschule mehrmals wöchentlich Basketball-Schultraining anbieten kann, für das Landesfinale qualifiziert. Das wird eine hohe Hürde für die Kontrahenten aus Südbayern, die am Mittwoch nach folgendem Zeitplan spielen: Hermann-Keßler-Halle: 11.15 Uhr Jungen III: Adolf-Weber-Gymnasium München – Deutschhaus-Gymnasium Würzburg; 13.30 Uhr Mädchen II: Karolinen-Gymnasium Rosenheim – Deutschhaus-Gymnasium Würzburg. Mehrzweckhalle Gerhart-Hauptmann-Straße: 11.15 Uhr Jungen II: Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen – Deutschhaus-Gymnasium Würzburg; 13.30 Uhr Mädchen III: Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen – Deutschhaus-Gymnasium Würzburg. Die gemeinsame Siegerehrung aller vier Altersklassen findet gegen 15.30 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle statt.

Die beiden Nördlinger Teams hatten bei den südbayerischen Qualifikationsturnieren Mitte Februar alle Spiele souverän gewonnen. Die Ergebnisse: WK II Jungen (in Nördlingen): THG – Gymnasium München-Nord 53:22, THG – Karolinen-Gymnasium Rosenheim 43:25; THG – Hans-Leinberger-Gymnasium Landshut 46:19. – WK III Mädchen (in München): THG – Adolf-Weber-Gymnasium München 41:26, THG – Karolinen-Gymnasium Rosenheim 39:18, THG – Maximilian-von-Montgelas-Gymnasium Vilsbiburg 37:21.

Das Bundesfinale in Berlin findet in diesem Jahr vom 3. bis zum 7. Mai statt. Dabei treffen die Landessieger aller 16 Bundesländer in zwei Altersklassen der Buben und Mädchen aufeinander. (rom)

