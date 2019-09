vor 18 Min.

Zweimal rund um den Brombachsee

Der TSV Nördlingen und weitere Landkreisvereine beim Seenlandmarathon

Der Seenlandmarathon in Pleinfeld am Brombachsee fand bereits zum neunten Mal unter diesem Namen statt. Bei dem immer größer werdenden Event mit über 2500 Teilnehmern wurden ein Marathon, Marathonstaffeln, Schüler- und Hobbyläufe, ein Halbmarathon und eine Nordic-Walking-Strecke angeboten.

Für den Marathon fiel der Startschuss bereits um neun Uhr bei kühlen neun Grad. Dabei musste der Brombachsee von den 256 Finishern (Teilnehmerrekord) zweimal umrundet werden. Erster wurde Kay-Uwe Müller von der TSG Schwäbisch Hall in 2:37:35 Std.; schnellste Frau war Larissa Korn von der LG Erlangen in 3:19:48 Std.

Vom TSV Nördlingen erreichte Hans Niederhuber bei seinem zweiten Marathon innerhalb einer Woche als Begleitung von Christina Satzenhofer, die mit ihrem Vater an dem Staffelwettbewerb teilnahm, das Ziel in einer Zeit von 4:06:11 Std. Markus Wagner finishte in 4:06:17, Rudolf Backof in 3:52:27. Christina und Bernhard Satzenhofer kamen als Staffel nach 4:06:35 Std. ins Ziel.

Der Halbmarathon mit 1081 Finishern, was ebenfalls einen Teilnehmerrekord bedeutete, fand bei idealen Laufbedingungen statt. Die 21,1-km-Strecke um den Brombachsee gewann Andreas Doppelhammer vom M.O.N. in 1:15:54 Std.. Beste Frau war wie im Vorjahr Theresa Wild von der LG Warching in 1:28:54. Die Läuferinnen und Läufer des TSV Nördlingen erreichten in folgenden Zeiten das Ziel: Marie Wagner 1:47:58 Std. (1. AK WU18), Anneliese Zinke 1:51:27 (2. W60), Konrad Käser 1:56:04, Katja Kattner 2:08:01 und Petra Rebl 2:08:08. Am Halbmarathon nahmen aus der LG Donau-Ries auch noch Läuferinnen und Läufer vom TSV Oettingen, dem SV Mauren, der LG Warching, dem TSV Wemding und dem VSC Donauwörth teil.

Den Hobbylauf über 5,2 Kilometer gewann wie im Vorjahr Roland Rigotti (TSG Roth) in 18:11 Minuten, schnellste Frau war Verena Goldfuß (Eintracht Kattenhochstatt) in 19:16. Vom TSV Nördlinger kamen die Laufanfängerinnen Sabine Schnell in 38:18 min. und Petra Wagner in 38:33 ins Ziel. (hni)

