vor 22 Min.

Zweiter Teil der Derby-Woche

Mit einem Heimsieg gegen den TSV Buttenwiesen wäre die KTV Ries endgültig die Nummer eins im Landkreis.

Von Claudius Hingst

Zum zweiten Teil der Derby-Woche haben die Bundesligaturner der KTV Ries am heutigen Samstag um 18 Uhr den TSV Buttenwiesen zu Gast in der Hermann-Kessler-Halle. Nach dem 43:34-Erfolg über den Erzrivalen TSV Monheim in der vergangenen Woche wollen die Schützlinge von Roland Grimm, Jürgen Wundel und Wolfgang Eichmeier den zweiten Lokalrivalen bezwingen und im Meisterschaftsrennen weiter in Schlagdistanz zum TV Schiltach und Exquisa Oberbayern bleiben. Die Zusamtale stehen hingegen nach der unglücklichen 40:41-Niederlage gegen den TV Hanauerland noch mitten im Abstiegskampf.

Es war nicht alles Gold was glänzt auf Seiten der KTV beim Derby gegen Monheim. Zwar startete man gegen die ohne ausländische Verstärkung angetretenen Jurastädter gut in den Wettkampf und konnte eine komfortable 19-Punkte Halbzeitführung herausarbeiten, allerdings schmolz diese bis zur letzten Übung aufgrund einiger Unsicherheiten und Fehler auf neun Score Punkte zusammen und alle drei Gerätewertungen nach der Pause gingen an den Gastgeber. Wären da nicht die beiden Topturner Nikolai Kishkilev und Michael Sorokine im Trikot der KTV gewesen, die zwölf der 14 Zähler nach der Halbzeit verbuchten, hätte es am Ende noch einmal richtig eng werden können.

Die Gäste plagen Verletzungssorgen

Diese Unsicherheiten gilt es im Aufeinandertreffen mit den Gästen aus Buttenwiesen unbedingt zu vermeiden, da die Zusamtaler mit dem Briten Jake Jarman ebenfalls einen der besten Punktesammler der Liga in ihren Reihen haben. Zwar plagen die Gäste Verletzungssorgen, doch obwohl sie derzeit auf die etablierten Kräfte Florian Raab, Fabian Ulrich und Anselm Schmid verzichten müssen, darf die Mannschaft keinesfalls unterschätzt werden. Gerade an Boden und Sprung gehört der Gast zu den besten Teams der Liga, was in der vergangen Woche der TV Hanauerland zu spüren bekam. Vor heimischem Publikum brachte man allerdings eine 14-Punkte-Führung nach dem Sprung an Barren und Reck nicht nach Hause und verlor unglücklich mit der letzten Übung,. Da Monheim, Buttenwiesen, Allgäu und Bühl alle mit 2:6 Punkten auf den Rängen fünf bis acht stehen, benötigt man auf Gästeseite jede Gerätewertung für den Klassenerhalt.

Bei der KTV schielt man demgegenüber mit einem Auge immer noch an die Tabellenspitze. Im Meisterschaftsrennen der 2. Bundesliga Süd könnten am Ende auch die Gerätewertungen den Ausschlag darüber geben, wer Meister, Vizemeister oder Drittplatzierter wird. Während die Rieser ihr Derby bestreiten, kommt es nämlich zeitgleich zum Aufeinandertreffen der beiden Spitzenmannschaften TV Schiltach und Exquisa Oberbayern. Je nach Ausgang dieser Begegnung könnte das Titelrennen noch einmal richtig spannend werden. Daher müssen die KTV-ler unbedingt möglichst viele Gerätewertungen gegen Buttenwiesen holen, hat man hier doch derzeit die schlechtesten Voraussetzungen aller drei Meisterschaftskandidaten.

Bei der Teamaufstellung dürfte sich in dieser Woche abermals wenig ändern. Auf der Ausländerposition fährt man mit Nikolai Kishkilev und Michael Sorokine hervorragend in dieser Saison und der eigene Stamm der Mannschaft ist verletzungsfrei und voll einsatzfähig.

