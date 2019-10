vor 35 Min.

Zweiter in ganz Bayern

Jüngstes KTV-Team überzeugt

Bei den bayerischen Mannschaftsmeisterschaften in Unterhaching erturnte sich das Nachwuchsteam der KTV Ries mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung den Vizemeistertitel. In der Altersklasse bis sieben Jahre zeigten die Rieser mit Alexander Ermisch, Luke Kattner sowie den beiden Zwillingen Leo und Mattis Hahn einen beherzten Wettkampf. Am Boden turnten die Nördlinger mit Handstandschwüngen sowie Handstandüberschlägen seitwärts, gefolgt von beweglichen nichtakrobatischen Elementen schöne Grundteile. Leo Hahn konnte bei seiner Ausführung die Kampfrichter mit Bestnoten überzeugen. Am sogenannten Flankenkübel mussten zehn Flanken absolviert werden. Hier zeigten sich Alexander Ermisch und auch Luke Kattner von ihrer besten Seite.

Die Ringeübung beinhaltet Krafthalteteile, Klimmzüge sowie Grundschwünge. Turnfloh Alexander Ermisch sowie das „Kraftpaket“ Luke Kattner zeigten hier ihre Stärke. Ein Strecksprung auf einer Erhöhung von 60 Zentimetern ist die Anforderung am Sprung. Mit zwei fast identisch starken Sprüngen machten hier die Hahn-Zwillinge auf sich aufmerksam und das Team kletterte mit fünf Hundertstelpunkten (!) Vorsprung vor Unterföhring auf Platz zwei. Etwas aufgeregt und mit voller Spannung ging es ans vorletzte Gerät. Richtig abgezockt zeigte die junge Rieser Garde am Barren tolle Handstandschwünge und die vier Leistungsturner konnten diese anspruchsvolle Übung mit Bravour meistern. Da auch die Konkurrenz mit Unterhaching und Unterföhring starke Übungen präsentierten, blieb es weiterhin spannend um den begehrten Meistertitel.

Am Königsgerät Reck musste nochmals mit höchster Konzentration geturnt werden, um sich in diesem starken Wettkampf zu behaupten. Mattis Hahn legte sehr beherzt los und sein Bruder Leo stand ihm mit seiner Übung in nichts nach. Luke Kattner machte ebenfalls mit einer 7,9 eine sehr gute Figur. Zum Abschluss präsentierte Alexander Ermisch sein Programm fehlerlos. Der Jubel im Team und bei den Trainern Nicole Hahn und Roland Grimm war riesig, als an der Anzeigetafel mit einer 8,550 der zweite Platz aufleuchtete. (rgr)

