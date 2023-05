Ein Platzregen beendet das spannende Verfolgerduell in Ederheim

Plus Megesheim gewinnt gegen Nähermemmingen/Baldingen glücklich mit 4:2 und profitiert vom wetterbedingten Spielabbruch der Verfolger in Ederheim.

Tore: 0:1 Daniel Dürrwanger (15.) 1:1 Adrian Greiner (50.); Zuschauer: 40.

Tore: 1:0 Burim Saliu (3.) 2:0 Burim Saliu (9.), 2:1 Dionit Latifi (42.), 2:2 Dionit Latifi (75.) 3:2 Rudolf Lehmann (78.), 4:2 Massimiliano Porcari (80.); Zuschauer: 80.