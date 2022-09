Spitzenreiter Megesheim setzt sich in Nähermemmingen durch

SV Wechingen – FC Maihingen II 5:0 (3:0). – In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ging der SVW durch deutlich bessere Effizienz klar in Führung. Dabei drückte ein Gast zunächst einen Eckball von Bernhard Thum zur frühen Heimführung ins eigene Netz. Nach einem Weitschuss von David Thum zum 2:0 sorgte Axel Dürrwanger nach Steckball von B. Thum für das 3:0. Bei den besten Gästechancen scheiterte Sebastian Hofmann, an Heimkeeper Lukas Hertle. In der zweiten Halbzeit war die Heimelf dann überlegen und ein weiterer Weitschuss von D. Thum sowie ein gekonnter Abschluss von Daniel Dürrwanger sorgten für den deutlichen Sieg.