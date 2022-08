Aindling

vor 33 Min.

Aindling ist der Favorit gegen den FC Maihingen

Der FC Maihingen (in Orange-Schwarz) will gegen den TSV Aindling punkten.

Plus Maihingen muss an diesem Freitag beim TSV Aindling ran. Dessen Trainer will diedeutlich verlorene Aufstiegsrelegation vergessen machen. Doch die Rieser möchten punkten.

Von Klaus Jais

Am vierten Spieltag der Bezirksliga Nord muss der FC Maihingen bereits an diesem Freitag antreten. Die Partie beim TSV Aindling wird um 19 Uhr angepfiffen. Die Gastgeber belegen mit vier Punkten den siebten Platz, die Rieser befinden sich mit einem Punkt auf Platz 13.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen