Nördlinger Laufstaffel am Altmühlsee entthront

Zum 38. Mal hat der SV Unterwurmbach den Altmühlseelauf veranstaltet, davon zum 29. Mal einen Halbmarathon. Neben diesem wurden noch ein Jedermannslauf über 7,4 Kilometer, ein Bambini- und ein Schülerlauf, sowie ein Staffel- und Firmenstaffellauf angeboten. Insgesamt 866 Läuferinnen und Läufer kamen ins Ziel, 160 mehr als im Vorjahr. Nicht fehlen durfte dabei der TSV Nördlingen mit seinem Lauftreff.

Bei drückenden 30 Grad, jedoch guten Laufbedingungen wurden die 415 Läuferinnen und Läufer des Halbmarathons um 18 Uhr vor dem Sportgelände des SV Unterwurmbach durch Bürgermeister Karl-Heinz Fitz auf die Strecke geschickt. Die Strecke führte direkt zum Altmühlsee, der ganz umrundet werden musste, mit einem kurzen Abstecher nach Mörsach, bevor es zurück zum Sportgelände nach Unterwurmbach ging. Nach der Hälfte der Strecke ließ die Hitze nach und es kam leichter Wind auf. Die Athletinnen und Athleten wurden an sieben Erfrischungsstationen versorgt.

Nördlinger Laufstaffel wird beim Altmühlseelauf nach vier Jahren erstmals nur Zweiter

Schnellster Läufer beim Halbmarathon war Markus Mockenhaupt von der SG Wenden in 1:18:27 Stunden, vor Andreas Doppelhammer von der MON in 1:19:36 Stunden. Erste Frau war Rebecca Atzmüller von der TV06 Thalmässing in 1:25:33 Stunden, vor Iris Kompauer von Bauer Holzbau GmbH in 1:34:53 Stunden. Am Halbmarathon nahmen fünf Läuferinnen und Läufer vom TSV Nördlingen, die für die LG Donau-Ries starteten, teil, die in folgenden Zeiten die Ziellinie überquerten: Carina Brendel 1:46:09 Stunden (3. W35), Hans Niederhuber 1:47:11 Stunden (2. M65), Dorothea Gaudernack 1:56:35 Stunden (3. W45), Anneliese Zinke 2:02:05 Stunden (1. W65) und Georg Eger 2:08:34 Stunden (17. M55).

In der Staffelwertung belegten Steffen Brenner, Anton Keplinger und Martin Rommel für den TSV Nördlingen (1:27:24 Stunden) nach vier Siegen in Folge dieses Jahr nur den zweiten Platz hinter der Meistermannschaft des SV Unterwurmbach (1:25:03 Stunden). Damit mussten die Rieser den Wanderpokal abgeben.

Den Jedermannslauf über 7,4 Kilometer mit 166 Finishern gewann Moritz Meyer vom TUS Feuchtwangen in 26:20 Minuten. Schnellste Frau war Margit Elfers vom SC Kemmern in 31:39 Minuten, vor Angelika Huttner, ohne Verein, in 35:51 Minuten und Regina Mayershofer vom TSV Nördlingen in 36:11 Minuten. Die weiteren Ergebnisse der Nördlinger Läuferinnern, die ebenfalls für die LG Donau-Ries am Start waren: Carola Schmidt 45:35 Minuten (28. Frau), Sonja Wurm 46:10 Minuten (33. Frau) und Nadine Kratzer 54:39 Minuten (61. Frau). Weitere Ergebnisse sind im Internet auf www.zeitgemaess.info zu finden. (AZ)