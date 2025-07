Auflageschütze Vietz bricht weiter Rekorde

Weil er in seiner Umgebung keine vom Alter her passenden Mannschaftskollegen hat, tritt der Maihinger Auflage-Schütze Edwin Vietz mit der Schützengesellschaft Niederstotzingen bei den weiterführenden Meisterschaften in Baden-Württemberg an. Dieses Jahr hat er von der Landesmeisterschaft des württembergischen Schützenverbands erneut sechs Medaillen mit nach Hause gebracht.

Bei der Einzelwertung mit dem Kleinkalibergewehr 50 Meter (aufgelegt) erreichte er mit 310,3 Ringen den ersten Platz und stellte erneut einen neuen württembergischen Landesrekord auf. Mit seinen Mannschaftskollegen aus Niederstotzingen, Peter Römer und Martin Spörer, erreichte er in der Mannschaftswertung mit 920,2 Ringen den zweiten Platz, wobei zum ersten Rang nur 0,2 Ringe fehlten.

Maihinger Schütze Edwin Vietz für Deutsche Meisterschaften qualifiziert

Mit dem Kleinkaliber auf 100 Meter (aufgelegt) erreichte die Niederstotzinger Mannschaft mit 943,4 Ringen den ersten Platz, auch in der Einzelwertung hob sich Edwin Vietz mit 316,30 Ringen deutlich vom Verfolgerfeld ab und kam ebenfalls auf Platz eins. Im Wettbewerb mit dem Luftgewehr (aufgelegt) kam das Mannschafts-Schützenteam (Vietz, Römer, Spörer) mit 940,8 Ringen wiederum auf den ersten Platz, im Einzelwettbewerb dagegen reichte es mit 315,3 Ringen noch zum dritten Rang.

Somit hat der Maihinger Schütze Edwin Vietz sich in all diesen Disziplinen ein Weiterkommen zu den Deutschen Meisterschaften in Hannover (Disziplinen mit dem Kleinkaliber) Anfang Oktober und in Dortmund (Disziplin mit dem Luftgewehr) Ende Oktober gesichert. (AZ)