Augsburg/Nördlingen

12:46 Uhr

Nördlinger Badminton-Team findet zurück in die Erfolgsspur

Das Nördlinger Badminton-Team war in Augsburg erfolgreich.

Plus Die Badminton-Spieler des TSV müssen am 6. Spieltag in Augsburg ran. Mit zwei Erfolgen klettern sie auf Rang drei und haben noch Chancen auf die Meisterschaft.

Von Ulrich Rommel

Nachdem der Start in die Rückrunde für die 1. Mannschaft des TSV Nördlingen etwas holprig verlaufen war, waren die Rieser beim Auswärtsspieltag in Augsburg erfolgreich.

