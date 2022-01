Hoffnung auf einen realen Halbmarathon

Organisatoren planen für den 7. Mai. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

2020 musste aufgrund der Corona-Pandemie der Ipf-Ries-Halbmarathon gänzlich abgesagt werden. Im vergangenen Jahr fand der Wettkampf zumindest als virtueller Lauf statt, an dem über 500 Athleten teilgenommen haben. Heuer sind die Organisatoren optimistisch, den Halbmarathon wieder als realen Lauf veranstalten zu können. Am Samstag, 7. Mai, soll in Nördlingen vor dem Reimlinger Tor wieder der Startschuss fallen, um die Athleten auf die 21,1 Kilometer lange Strecke nach Bopfingen zu schicken. (fe)

für den diesjährigen Lauf ist bereits auf der Homepage www.ipf-ries-halbmarathon.de freigeschaltet. Dort finden sich auch nähere Informationen zum Wettkampf selbst.