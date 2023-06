Autocross

Das Autocross-Rennen des ACCR Ziswingen kehrt zurück

Es ist wieder Autocross im Südries: Am 20. August kehrt die Veranstaltung des ACCR Ziswingen zurück. Gefahren wird auf einem Acker zwischen Mönchsdeggingen und Hohenaltheim.

Plus Nach fünf Jahren ist wieder Autocross im Südries. Am 20. August findet das 31. Rennen des ACCR Ziswingen statt. Dabei wird nicht alles so sein, wie zuvor.

Von Maximilian Bosch

Die Vorfreude beim ACCR Ziswingen ist groß: Am Sonntag, 20. August, wird der Autocross-Club erstmals seit 2018 wieder sein Renn-Spektakel veranstalten. Mit 40 bis 50 Helferinnen und Helfern wollen die ACCR-ler wieder Motorsport auf dem Acker bieten. Dafür wird auf einen bereits bekannten Austragungsort zurückgegriffen. Ein früherer Bestandteil der Veranstaltung wird aber nicht zurückkehren.

Die Corona-Jahre haben dem Vereinsleben geschadet – so auch dem Auto Cross Club Ries e. V. aus Ziswingen. " Corona hat reingehauen", bestätigt der Vorsitzende Stefan Clausner. Das Rennen, der Fixpunkt im ACCR-Jahreskalender, hat nicht stattfinden können. Schon 2019, vor Corona, gab es kein Rennen – damals wollte man eigentlich nur ein Jahr Pause machen. Jetzt, fünf Jahre nach der bisher letzten Auflage, wollen die Motorsportler die Veranstaltung wieder aufleben lassen. Dass man sie wieder ausrichtet, sei immer klar gewesen. "Das ist für uns der Höhepunkt im Jahr", sagt Clausner, ohne das Rennen sei der Club nicht derselbe: "Dann braucht man keinen ACC, wenn man kein Rennen macht."

