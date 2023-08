Autocross

vor 47 Min.

Ziswingens Autocrosser stehen in den Startlöchern

Nach fünf Jahren Pause findet das Autocross-Rennen des ACCR am Sonntag wieder statt.

Plus Das Autocross-Rennen des ACCR Ziswingen kehrt am Sonntag nach langer Pause zurück. Die Vorzeichen stehen gut. Was Besucher und Teilnehmer vorab wissen sollten.

Von Maximilian Bosch Artikel anhören Shape

Nahe Merzingen werden am kommenden Sonntag wieder die Motoren heulen, wenn der Auto Cross Club Ries e.V. (ACCR) sein Autocross-Rennen wieder aufleben lässt. Die Vorbereitungen sind im vollen Gange, die Vereinsmitglieder starten an diesem Donnerstag mit dem Aufbau der Strecke. Eine Neuerung beim Preisgeld hat den Anmeldungen noch einmal auf die Sprünge geholfen.

„Wir haben jetzt 70 Nennungen, der Aufbau läuft soweit gut, die Posten sind relativ gut besetzt bis auf ein paar Kleinigkeiten. Ein bis zwei Leute fehlen noch, aber ich denke, das kriegen wir noch in den Griff. Wir sind guter Dinge“, sagt Stefan Clausner, der Vorsitzende des ACCR.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen