Marktoffinger Volleyballerinnen siegen mit geschrumpftem Kader

Plus Landesliga Volleyball Damen: Die Damen II des FSV Marktoffingen reisen nur mit sechs Spielerinnen nach Bad Tölz, kommen aber trotzdem mit einem Sieg zurück ins Ries.

Ein Gefühlskarussell haben die Damen II des FSV Marktoffingen beim Start in die neue Saison der Volleyballlandesliga erlebt. Aufgrund mehrerer Absagen aus privaten Gründen und der kurzfristigen Erkrankung von Jenny Stempfle und Anna-Lisa Wagner war der zwölfköpfige Kader nur mit sechs Damen nach Bad Tölz gereist. Dort lagen sie nach zwei Sätzen 0:2 zurück, jubelten am Ende aber doch noch über einen 3:2-Sieg.