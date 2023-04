Badminton-Bezirksoberliga: Klare Siege für Nördlingen zum Saisonende

Mit Heimvorteil hat die TSV-Badminton-Mannschaft das Saisonfinale der Bezirksoberliga dominiert. Die zwei 7:1-Erfolge sichern den Riesern den dritten Platz.

Beim erstmals ausgetragenen Saisonfinale, bei dem sich alle Mannschaften der Badminton-Bezirksoberliga zum letzten Spieltag in einer Halle getroffen haben, hat der TSV Nördlingen sowohl als Gastgeber als auch als Teilnehmer gepunktet. Gegen die Gäste vom TV Memmingen und der SG Trunkelsberg/ Babenhausen fuhren die Rieser jeweils deutliche 7:1-Erfolge ein.

Badminton: TSV Nördlingen geht mit Vorteil in Partie gegen TV Memmingen

TSV Nördlingen I – TV Memmingen: 7:1. – In gewohnter Aufstellung erwartete die Heimmannschaft den TV Memmingen. Nachdem die Gäste nur mit einer Dame die Reise ins Ries angetreten waren, wurde das Damendoppel von Turzer/Estner kampflos für den TSV gewertet. Sportlich wollten dem die beiden Herrendoppel in nichts nachstehen. Estner/Hoffmann gewannen das erste Herrendoppel mit 21:15 und 21:19, während sich Rotermund/Fischer im zweiten Herrendoppel deutlich durchsetzten (21:12 und 21:7).

Mit einer 3:0-Führung im Rücken ging es in die Einzel. Den Anfang machte Anette Turzer im Dameneinzel. Sie musste sich im spannendsten Spiel dieser Begegnung mit 21:15, 15:21 und 18:21 ihrer Kontrahentin geschlagen geben. Besser lief es bei den Herren: Matthias Estner behielt durch ein 21:9 und 21:15 deutlich die Oberhand. Ähnlich erfolgreich verliefen die beiden anderen Einzel von Benny Hoffmann (21:15 und 21:15) sowie Richard Fischer (21:10 und 21:14). Den Schlusspunkt zum 7:1-Erfolg für die Nördlinger setzte das Mixed Conny Estner/Julian Rotermund durch ein 21:8 und 21:18.

Nur Richard Fischers Verletzung bringt dem TSV einen Punktverlust

TSV Nördlingen I – SG Trunkelsberg/Babenhausen: 7:1. – Gegen die SG Trunkelsberg/Babenhausen wollten sich die TSVler mit einem Erfolg in die Sommerpause verabschieden und sich gleichzeitig den dritten Tabellenplatz in der Bezirksoberliga sichern. Estner/Hoffmann mussten im ersten Herrendoppel länge kämpfen, bis sie durch ein 21:18 und 22:20 als Sieger das Feld verließen. Deutlich einfacher gestaltete sich das zweite Herrendoppel von Rotermund/Fischer (21:11 und 21:15).

Das Damendoppel Turzer/Estner sorgte durch ein souveränes 21:12 und 21:15 für den Zwischenstand von 3:0 nach den Doppeln. Im ersten Herreneinzel zeigte Matthias Estner erneut eine starke Leistung, was sich im Ergebnis von 21:11 und 21:10 widerspiegelte. Benny Hoffmann war es im zweiten Herreneinzel vorbehalten, den Deckel auf diese Partie zu machen: Durch ein klares 21:12 und 21:14 erhöhte er auf 5:0 aus Sicht der Danielstädter. Nachdem sich Richard Fischer am Ende des Doppels verletzt hatte, konnte er nicht mehr zu seinem dritten Herreneinzel antreten und musste dieses an die Gäste abgeben. Sportlich blieben die Rieser aber in der Erfolgsspur. Anette Turzer gewann das Dameneinzel 21:15 und 21:15. Auch das Mixed Conny Estner/Julian Rotermund gestaltete die letzte Partie des Tages noch erfolgreich (21:11 und 21:15) und sorgte zum zweiten Mal an diesem Tag für einen 7:1-Endstand aus Sicht der Nördlinger.

Lesen Sie dazu auch

Durch die beiden Siege sicherten sich die Rieser in der Abschlusstabelle der Bezirksoberliga den dritten Tabellenplatz, was durchaus als Erfolg in einer stark besetzten Liga gewertet werden darf. Jetzt stehen für die Spielerinnen und Spieler noch einige Turniere auf dem Programm, bevor im Herbst die neue Saison wieder startet.