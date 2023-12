Erfolg im Spitzenspiel bringt Nördlingen die Herbstmeisterschaft

Badminton-Bezirksoberliga: Nach dem jüngsten Spieltag bleibt der TSV ungeschlagen an Platz eins. Weder Neugablonz noch Immenstadt bezwingen die Rieser.

In der heimischen Schillerhalle hat die erste Badminton-Mannschaft des TSV Nördlingen zum Abschluss der Vorrunde in der Bezirksoberliga Schwaben die Gäste vom TV Neugablonz und vom TV Immenstadt empfangen. Gerade im Spitzenduell gegen Neugablonz zeigten die Rieser ihre Qualitäten und sicherten sich einen 5:3-Sieg, der dem Team eine glänzende Ausgangslage für die Rückrunde beschert.

TSV Nördlingen I – TV Neugablonz 5:3. Im ersten Spiel des Tages stand das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer aus Nördlingen und dem Tabellenzweiten TV Neugablonz auf dem Programm. Im ersten Herrendoppel entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Nach spannenden Ballwechseln konnte sich Nördlingens Duo Estner/Hoffmann mit 21:17 und 22:20 durchsetzen. Das zweite Herrendoppel Rotermund/Strauß hingegen ließ seine Gegner gar nicht ins Spiel kommen und sorgte durch ein klares 21:11 und 21:7 für die 2:0-Führung.

In den Einzeln sieht es zunächst nicht gut aus für Nördlingen

Nachdem das Damendoppel an die Gäste gegangen war, standen die Einzel auf dem Spielplan. Im Dameneinzel verlor Conny Estner gegen ihre starke Gegnerin in zwei Sätzen und auch bei Matthias Estner im ersten Herreneinzel lief es nicht wie erhofft, er musste sich in drei Sätzen mit 11:21, 21:15 und 16:21 geschlagen geben. Besser machte es Julian Rotermund, der im zweiten Herreneinzel die Ruhe bewahrte und durch ein 23:21 und 21:17 den Ausgleich zum 3:3 für die Rieser schaffte. Und es sollte noch besser für die Nördlinger kommen: Benny Hoffmann brachte die Gastgeber im dritten Herreneinzel durch ein 21:12 und 21:14 wieder in Führung. Jetzt lag es am Mixed von Conny Estner/Markus Strauß, den Sieg für die TSVler einzufahren. In einem erneut engen und hochklassigen Spiel setzten sich die beiden mit 21:16 und 21:19 durch und sorgten so für das umjubelte 5:3 für den Tabellenführer.

TSV Nördlingen I – TV Immenstadt 4:4. Direkt im Anschluss ging es für die Danielstädter gegen den Aufsteiger TV Immenstadt. Auch dieses Spiel war an Spannung kaum zu überbieten. Im ersten Herrendoppel zeigten Estner/Hoffmann eine starke Leistung, mussten sich aber am Ende knapp mit 15:21, 21:16 und 21:23 geschlagen geben. Auch das zweite Herrendoppel Rotermund/Strauß benötigte drei Sätze, diesmal aber mit dem besseren Ausgang für die Nördlinger. Da Immenstadt nur mit einer Dame antreten konnte, ging das Damendoppel kampflos an die Gastgeber. Matthias Estner bekam es im ersten Herreneinzel mit einem Gegner zu tun, der bereits in der Regionalliga gespielt hat, und verlor in zwei Sätzen, was zu einem Zwischenstand von 2:2 führte.

Dem Spiel gegen Immenstadt bleibt das spannende Finale verwehrt

Julian Rotermund konnte im zweiten Herreneinzel an seine starke Leistung gegen Neugablonz anknüpfen und gewann mit 21:11 und 21:16. Etwas Pech hatte Conny Estner im Dameneinzel: Nach einem umkämpften Spiel musste sie am Ende mit einem 16:21, 21:15 und 20:22 ihrer Gegnerin zum Sieg gratulieren. Benny Hoffmann konnte sich in seinem Einzel mit 16:21, 21:15 und 21:18 durchsetzten. Somit stand es vor dem abschließenden Mixed 4:3 für Nördlingen. Allerdings konnten die TSVler im Mixed nicht antreten, wodurch das Spiel an die Immenstädter ging und sich die beiden Teams am Ende Unentschieden trennten.

Durch die drei Punkte an diesem Doppelspieltag bleiben die Nördlinger ungeschlagen an der Tabellenspitze und haben nun einen Punkt Vorsprung auf den neuen Tabellenzweiten SG Diedorf/Haunstetten III. Weiter geht es für die Rieser am 20. Januar mit einem Auswärtsspiel beim TV Dillingen. (AZ)