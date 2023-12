Badminton

Nördlinger Badminton-Team will den Sieg im Spitzenspiel

Plus Nördlingen empfängt den TV Neugablonz, es ist das Duell Erster gegen Zweiter. Auch wenn das Ziel Meisterschaft erreicht wird, wäre ein Aufstieg nicht sicher.

Von Maximilian Bosch

Nach einem enorm starken Saisonstart findet sich die erste Badminton-Mannschaft des TSV Nördlingen aktuell auf Platz eins der Bezirksoberliga wieder und nimmt Kurs auf die Meisterschaft. Das kommt ein wenig überraschend, schließlich hatte das Team vor Saisonbeginn einen nicht unbedeutenden Abgang zu verzeichnen. An diesem Samstag könnten die Rieser einen großen Schritt Richtung Titel machen, wenn der Tabellenzweite TV Neugablonz in der Schillerhalle gastiert.

Die Nördlinger mussten nach der vergangenen Saison Richard Fischer verabschieden, der seinen Schläger an den Nagel gehängt hat. Dafür ist Markus Strauß aus der zweiten Mannschaft aufgerückt. Geschadet hat es offenbar nicht: Mit Siegen gegen Dillingen III, Gersthofen, die SG Diedorf/Haunstetten III und den TV Augsburg II ist der TSV Nördlingen das Maß aller Dinge. Allein gegen die SG Mindelheim/Türkheim gab es „nur“ ein Unentschieden, was aber auch daran lag, dass die Nummer eins des TSV, Matthias Estner, an diesem Spieltag krank fehlte.

