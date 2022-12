Remis und Niederlage für Nördlinger Badmintonspieler

Plus Die Badmintonspieler des TSV stehen auch nach dem dritten Spieltag auf Rang eins, doch die Verfolger rücken ran. Zwei Mal braucht es das Fraueneinzel zur Entscheidung.

Am 3. Spieltag ging es für die erste Mannschaft des TSV Nördlingen in der Dillinger Sebastian-Kneipp-Halle gegen die SG Mindelheim/Türkheim und den TV Neugablonz.