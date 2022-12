Baldingen

Baldinger Schützen holen den ersten Sieg nach Hause

Plus Am vierten Wettkampftag feiern die Goldbachschützen endlich ein Erfolgserlebnis, denn aus zwei Wettkämpfen mit Breitenthal springt ein Sieg heraus.

Von Katja Fackler

Am vierten Wettkampftag in der Schwabenliga sind die Goldbachschützen aus Baldingen gleich zwei Mal auf Breitenthal getroffen. Beide Mannschaften waren krankheitsbedingt geschwächt und gingen mit Ersatzschützen an den Start. Während am Vormittag noch die Breitenthaler die Nase vorn hatten, konnten die Rieser am Nachmittag endlich den ersten Saisonsieg einfahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

