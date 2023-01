Baldinger Schützen unterliegen hauchdünn und doch deutlich

Plus Der erste Wettkampf im neuen Jahr endet für die Goldbachschützen mit einer 1:4-Niederlage gegen Binswangen. Die Ergebnisse fallen teils sehr knapp aus.

Die Baldinger Schützen haben das neue Jahr in der Schwabenliga mit einem Wettkampf gegen Binswangen begonnen. Die Gäste aus dem Kreis Dillingen setzten sich dabei mit 4:1 durch. Dabei fehlten den Riesern in ihren Duellen meist nur wenige Ringe.