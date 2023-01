KTV-Turnerin Leonie Maier turnt sich an Bayerns Spitze

Die erst siebenjährige Turnerin Leonie Maier aus Baldingen landet beim Landeskadertest ganz vorne. Mit ihrem Talent kann sie es noch weit bringen.

Schon bei ihren ersten Bayerischen Meisterschaften hat Leonie Maier die Landeskader-Norm erreicht und sich für den Kadertest qualifiziert, der im Landesleistungszentrum in München stattfand. Das Talent der Baldingerin war laut Trainerin Mona Nowatschek nicht zu übersehen, als sie vor drei Jahren zum ersten Mal in der „Schnitzelgrube“ aufkreuzte und aus dem Stehgreif knapp zehn Klimmzüge zeigte. Ihr gesamtes Potential zeichnete sich jedoch erst im Lauf der Saison ab.

Jeden einzelnen Wettkampf absolvierte die Ausnahmeturnerin nervenstark und leistete sich kaum einen Fehler, was in diesem Alter sehr beachtlich ist. Damit erturnte sie sich in ihrem ersten Wettkampfjahr nicht nur den schwäbischen Meistertitel, sondern auch den dritten Platz bei den Bayerischen Meisterschaften. Das letzte Event der Saison war dann der Landeskadertest. Während alle anderen 15 Mädels aus der Trainingsgruppe Nowatschek schon in der Vorbereitung für die neuen Übungen steckten, benötigte Leonie für die 19 anspruchsvollen Anforderungen des Kadertests ein gesondertes Trainingsprogramm. Geprüft wurde aus verschiedenen Kategorien wie Kraft, Beweglichkeit, Koordination und Technik an allen vier Geräten.

Baldinger Turnerin arbeitete für Landeskadertest an ihren Schwächen

Nach intensivem Training gelangen Leonie aber die allermeisten Aufgaben ohne Probleme, auch aufgrund ihrer nahezu perfekten körperlichen Voraussetzungen. Einzig Schnellkraft und Bauchmuskeln machten sich als kleine Schwächen im Verhältnis zu gleichaltrigen Athletinnen bemerkbar, wodurch diese in den letzten Trainingstragen vor Abreise besonders im Fokus standen. In München angekommen lieferte die Erstklässlerin erneut bei jeder einzelnen Station ab und sorgte damit sogar teilweise bei den Prüfern für Faszination.

Spätestens als Leonie Maier bei der Siegerehrung als Bayerns Beste ihrer Altersklasse aufgerufen wurde, hatte sie die Augen der Konkurrenz auf sich gezogen. Damit gelang ihr ein Meisterstück, das bei der KTV Ries zuletzt Trainingskameradin Caroline Sens und zuvor Trainerin Mona Nowatschek gelungen ist. Zudem konnte Leonie nicht nur einige Altersgenossen aus Bayern kennenlernen, sondern auch schon einmal das Landesleistungszentrum inspizieren. Denn kurz vor dem Jahreswechsel kam die Bestätigung, dass sie für 2023 in den Talentsichtungskader aufgenommen ist und im neuen Jahr regelmäßig zu Kaderlehrgängen nach München reisen darf.

Die Leistung, die Leonie erbrachte, ist nicht selbstverständlich und zeigt, welch große Zukunft ihr noch bevorstehen kann, oder wie es der Landestrainer betitelte: „Die Kleinste, aber die Beste!“ Es liegt nun an Trainerin und Turnerin, ob genügend Trainingsfleiß und Disziplin aufgebracht werden, um den zukünftigen Anforderungen gewachsen zu sein. Hochmotiviert starten die jungen Talente der Gruppe nun in das Training der anstehenden Übungen, um 2023 an die Leistungen des Vorjahres anknüpfen zu können. (AZ)

