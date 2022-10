Schwerer Start in die Schwabenliga

Plus Bezirks-Rundenwettkampf Luftgewehr: Goldbachschützen Baldingen unterliegen in Runde 1 und 2 jeweils mit 0:5.

Nach der durch Corona abgesagten Runde im vergangenen Jahr sind die Goldbachschützen aus Baldingen mit einem Heimkampf in die Schwabenliga gestartet. Am Ende stand jedoch nicht der erhoffte Auftakterfolg, sondern zwei letztlich deutliche Niederlagen.