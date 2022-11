Nördlingens Basketballer wollen sich im Derby bei hapa Ansbach revanchieren

Basketball 1. Regionalliga: Am Abend tritt der TSV Nördlingen in Ansbach an. Gegen den Lokalrivalen verloren die Rieser in der Hinrunde in der Verlängerung.

Es war ein dramatisches erstes Heimspiel für die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen, als man sich vor gut einem Monat vor einer prall gefüllten Mehrzweckhalle in der Verlängerung den Gästen aus Ansbach geschlagen geben musste. Nun ist der TSV heiß, sich für die denkbar knappe Derbyniederlage zu revanchieren. Doch gegen den Tabellenführer muss dafür eine Überraschung her.

Nach einer Niederlage am vergangenen Wochenende möchte das Team von Trainer Mohammed Hajjar beim Derby ins Ansbach in die Erfolgsspur zurückkehren. Doch der Tabellenführer aus Ansbach ist in herausragender Verfassung und konnte fünf seiner sechs Spiele für sich entscheiden. Die Franken bestachen zuletzt mit kreativer und variabler Offensive, angeführt von Topscorer Brad Newman, der den Riesern schon beim vergangenen Aufeinandertreffen große Schwierigkeiten bereitete. Eine gute Dreierquote, ergänzt von starker Teamdefensive sorgen dafür, dass die Mannschaft von Martin Ides aktuell das Maß aller Dinge in der Liga ist.

Hoffnung dürfte den Gästen die einzige Saisonniederlage des Spitzenreiters gegen die Baskets Vilsbiburg geben, einen Gegner, den die Nördlinger bereits bezwingen konnten. Auch das Hinspiel zeigte, dass der TSV sich keineswegs verstecken muss, denn man führte lange Zeit und brachte die Piranhas aus Ansbach an den Rande einer Niederlage.

Basketballer des TSV Nördlingen haben sich seit dem Hinspiel weiterentwickelt

Seitdem hat Hajjars Truppe sich weiterentwickelt und konnte die ersten Siege nach dem Wiederaufstieg einfahren. Die Defensive scheint nun stabiler und aggressiver, in engen, entscheidenden Spielsituationen agieren seine Schützlinge deutlich souveräner. Hoffnung darf den Aufsteigern auch die individuelle Form seiner Leistungsträger geben, denn die beiden Topscorer Josef Eichler und Scottie Stone gehören zu den besten Punktesammlern der Liga und verstehen sich auf dem Spielfeld blind. Durch einen immer stärker spielenden Sylvio Mateus und die Hilfe der Nördlinger Eigengewächse um Schwarzenberger, Schröppel und Kluger Stellt der TSV eine der besten Offensiven der Liga.

Doch vor dem Derby gibt es auch schlechte Neuigkeiten bei den Rot-Weißen. Nach zwei Jahren im Ries wird Leistungsträger Filip Kamenov das Team etwas überraschend auf eigenen Wunsch verlassen und nach einer neuen Herausforderung in der 2. Liga in Österreich suchen. Aufgrund der großen Beliebtheit des Bulgaren neben dem Platz und seinen Qualitäten auf dem Feld ist dies ein schmerzhafter Abgang, doch man wollte dem Leistungsträger keine Steine in den Weg legen. „Reisende soll man nicht aufhalten. Wir sind traurig und enttäuscht, dass Filip sich trotz unseres Engagements so entschieden hat, aber bedanken uns bei ihm und wünschen ihm alles Gute. Wir haben volles Vertrauen in Coach Mohammed und sein Team, auch diese Lücke zu schließen“, reagiert TSV-Manager Moritz Pösl auf den Abschied.

Lesen Sie dazu auch

Gegen Ansbach muss der TSV Nördlingen besser verteidigen

Davon unbeirrt muss das Team nun den vollen Fokus auf das Derby legen. Um gewinnen zu können, müssen sich die TSVler vor allem in der Verteidigung steigern und dürfen den individuell starken Gastgebern nur wenig Räume und offene Würfe geben. Im Angriff dürfte die variable und hochkarätig besetzte Nördlinger Offensive auch die Ansbacher vor Probleme stellen. Erinnert man sich an das erste Duell der beiden Lokalrivalen, darf man sich auf ein packendes und hochumkämpftes Derby in einer stimmungsvollen Ansbacher Weinberghalle freuen.

Tip-off ist an diesem Samstag um 19.30 Uhr in der Weinberghalle in Ansbach.