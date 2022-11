Schwabing stoppt Nördlinger Siegesserie

Basketball 1. Regionalliga: Die TSV-Basketballer unterliegen dem MTSV Schwabing in einer engen Partie mit 74:85. Die intensive Verteidigung der Münchner macht den Unterschied.

Nach zuletzt zwei Siegen haben die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen am Freitag gegen den MTSV Schwabing knapp den nächsten Erfolg verpasst. Die Rieser spielten lange Zeit gut mit, führten sogar über weite Strecken der ersten Halbzeit, mussten sich am Ende aber dem jungen Münchner Topteam geschlagen geben.

Dass es gegen den MTSV eine schwere Aufgabe werden würde, war allen beim TSV klar, denn der Tabellenzweite gehört zu den absoluten Topteams der Liga. Doch davon wollten sich die Gäste nicht beeindrucken lassen und zeigten dies von Beginn an. Die beiden Topscorer im Nördlinger Team, Josef Eichler und Scottie Stone, eröffneten die Körbejagd und versenkten ihre Würfe aus dem Dreierbereich. Guard Sylvio Mateus nutzte seine Schnelligkeit und suchte den Weg zum Korb, wo er mehrmals erfolgreich abschließen konnte. Die Gästedefensive war hellwach und aggressiv, konnte so mehrere Ballverluste erzwingen und die Würfe der Münchner schwer machen. So gelang es dem TSV, ein starkes erstes Viertel mit 22:17 für sich zu entscheiden.

Schwabing wird mit der Zeit immer stärker

Auch im zweiten Spielabschnitt erwischte das Team von Trainer Mohammed Hajjar den besseren Start, doch die Gastgeber kamen nun immer besser ins Spiel und fanden offensiv ihren Rhythmus. Auch der Druck in der Verteidigung konnte nun deutlich gesteigert werden. So gelang es Schwabing, den Rückstand nicht nur aufzuholen, sondern sich sogar eine knappe 43:41-Führung zu erspielen. Im dritten Viertel zeigten die Schwabinger endgültig ihre großen Qualitäten. Sie ließen den Ball gut laufen, fanden den offenen Mitspieler und ließen kaum noch Würfe liegen. Allen voran Topscorer Marko Frank verwandelte gleich mehrere Dreier und war mit am Ende 40 Punkten nicht zu stoppen. Doch abschütteln ließ sich der TSV nicht und es entwickelte sich ein regelrechtes Dreier-Shootout. Für die Gäste antworteten Mateus und Schröppel. Kapitän Eichler nutzte seine physische Überlegenheit und punktete unter dem Korb, bevor auch er einen weiteren Dreier versenkte.

Mit einem Spielstand von 63:58 für Schwabing ging es ins Schlussviertel, in dem sich der Aufsteiger aus Nördlingen zunehmend schwertat. Die Schwabinger erhöhten noch einmal die defensive Intensität und machten dem TSV so das Leben schwer. Die Nördlinger ließen sich dadurch zu einigen Ballverlusten drängen, die dazu führten, dass der Gastgeber schnell umschalten konnte und sich langsam absetzte. Auch ein letztes Aufbäumen der Nördlinger nach einer Auszeit brachte nicht den gewünschten Erfolg. Die tiefe Rotation der Gastgeber lies diese in der Schlussphase wacher und weniger erschöpft wirken als die acht Nördlinger. So halfen weder die Punkte von Stone und Kamenov, noch der verwandelte Dreier von Mateus, um noch einmal gefährlich an den Gegner heranzukommen. Nach langem Kampf mussten sich die Gäste am Ende mit 74:85 geschlagen gegeben.

Hajjar will Fehleranfälligkeit der Nördlinger Mannschaft verringern

„Schwabing hat extrem gut verteidigt. Deswegen hatten wir zu viele Turnover, die uns Fastbreaks und einfach Punkte gekostet haben“, erklärte Hajjar den Grund für die Niederlage. Man müsse daran arbeiten, weniger Fehler zu machen und auch gegen eine aggressive Defensive abgeklärt zu bleiben.

Am kommenden Wochenende wartet mit Tabellenführer Ansbach bereits das nächste Topteam auf die Rieser. Diese werden in Franken alles geben, um sich für die bittere Niederlage nach Verlängerung im ersten Spiel der Saison zu revanchieren.

Für Nördlingen spielten: Kamenov (6 Punkte), Stone (26), Schwarzenberger (2), Mateus (19), Schröppel (6), Seeberger (3), Eichler (12), Kluger, Stoll.