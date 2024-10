Vilsbiburger Super-Scorer fordern die Nördlinger Basketballer

Unverhofft hatten die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen am vergangenen Wochenende spielfrei. Ein Wasserschaden in der Halle der Schwabinger verhinderte das Duell mit dem MTSV. Das Team von Trainer Ajtony Imreh nutzte die gewonnene Zeit, um sich umso intensiver auf die an diesem Samstag anstehende, schwierige Aufgabe bestmöglich vorzubereiten. Der Tabellenzweite aus Vilsbiburg gastiert in der Hermann-Keßler-Halle und möchte dort den dritten Sieg im dritten Spiel einfahren.

