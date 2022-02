15-jähriger Korbjäger aus dem Ries schreibt in Bamberg Sportgeschichte

Plus Wie Kristian Ortelli in der Basketball-Bundesliga einen neuen "Altersrekord" aufstellte.

Woldemar „Woldi“ Ortelli ist als ehemaliger Fußball-Torhüter beim TSV Wemding und beim TSV Nördlingen in der Region weithin bekannt. Der 50-Jährige hat inzwischen ein ganz anderes sportliches Hobby: Zuschauen beim Basketball. Der Grund ist die Leidenschaft seiner beiden Kinder Rosina und Kristian für das Spiel mit dem roten Ball.