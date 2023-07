16-jährige Nördlingerin Anna Löffler stößt zu den Eigner Angels

Eine junge Leistungsträgerin des TSV-Regionalligateams läuft in der neuen Saison in der Bundesliga auf. Welche Qualitäten Anna Löffler mitbringt.

Die Eigner Angels können den nächsten Neuzugang vermelden, der für echte Nördlinger Basketballkenner keine große Überraschung sein dürfte. Mit Anna Löffler gelingt einem Nachwuchstalent aus den eigenen Reihen der Schritt ins Bundesligateam. Sie gilt als große Basketballhoffnung im Ries und hat sich diese Chance hart erarbeitet.

Anna Löffler stammt aus einer echten Nördlinger Basketballfamilie, die die Begeisterung für den Sport lebt und sich seit Jahren beim TSV engagiert. Auch sie bringt sich tatkräftig im Verein ein und ist seit der vergangenen Saison selbst schon Co-Trainerin der U12-Mädels. Kein Wunder also, dass die 16-jährige Nördlingen treu bleibt und ihre Basketballkarriere nun auch bei den Angels weiterverfolgt. Dass sich diese Möglichkeit bietet, trifft sich für die Rieserin ausgezeichnet, und sie weiß diese Gelegenheit zu schätzen: „Ich freue mich, in meiner Heimat professionell gefördert zu werden und dass ich mich somit weiterentwickeln kann“.

Anna Löffler ist Leistungsträgerin im Nördlinger Regionalliga-Team

In der vergangenen Saison schaffte sie bereits den Sprung ins Regionalliga-Team des TSV und nutzte ihre Chance ab der ersten Minute. In einer turbulenten Saison konnte sich die Mannschaft immer auf Löffler verlassen, die sich durch Teamgeist und Zuverlässigkeit auszeichnete. Mit ihren erst 15 Jahren zählte sie zu den wichtigsten Spielerinnen im Nördlinger Regio-Team und war nicht selten Top-Scorerin in der dritten deutschen Damenliga. Oftmals war sie für ihre Gegenspielerinnen unter den Körben schwer zu stoppen und zeigte sich zudem als äußerst treffsicher von der Dreierlinie. Herausstechend ist besonders ihre Nervenstärke.

Trotz ihres jungen Alters ließ sie sich in keiner Situation verunsichern und erzielte nicht nur einmal entscheidende Punkte in spannenden Partien. Zu verdanken hat sie diese Erfolge einerseits ihrem Ehrgeiz und unermüdlichen Einsatz, andererseits den hervorragenden Trainern, die ihren Weg begleitet haben. Löffler entwickelte sich in den vergangenen zwei Jahren unter U16-Trainer Patrick Bär und Regio-Coach Tony Imreh bestens ragend und profitierte außerdem vom Basketballwissen und Engagement von Imre Szittya.

Junge Nördlingerin soll sich Einsatzzeit in der Bundesliga verdienen

Ihr Potenzial haben auch die Verantwortlichen der Eigner Angels erkannt und möchten mit ihr die nächste Jugendspielerin bestmöglich fördern. Anna Löffler bringt Spielübersicht und Athletik mit und zeichnet sich durch ihre positive Einstellung auf dem Feld aus. Ihr Ziel ist es, sich im Training mit den Profis zu beweisen und sich einige Einsatzminuten zu erarbeiten. Doch nur auf die kommende Saison zu schauen, wäre zu kurz gegriffen. Coach Matiss Rozlapa soll Anna Löffler unter seine Fittiche nehmen und in den nächsten drei Jahren bis zu ihrem Abitur peu à peu ins Angels-Team einbauen. Was danach kommt, muss zu gegebener Zeit evaluiert und gemeinsam mit ihr, ihren Eltern und eventuell den Nationaltrainern entschieden werden. Zunächst einmal freuen sich Verantwortliche und Fans, mit Anna Löffler und Lucy Michel ein waschechtes Rieser Duo im Bundesligakader zu haben.

Lesen Sie dazu auch

Auch während der Sommerpause ist die Nördlingerin nicht untätig und verbringt viel Freizeit in der Basketballhalle. Am kommenden Samstag ist sie außerdem beim 3x3-Turnier in Nördlingen aktiv, zusammen mit Lucy Michel, Lena Graf und Olena Vasylenko, die den Rieser Basketball-Fans aus der vergangenen Angels-Saison bekannt sein sollten. Wer Löffler und ihre Teamkolleginnen also schon vorab in Aktion erleben möchte, kann am Samstagnachmittag in den Rieser Sportpark kommen und das Nördlinger 3x3-Team bei ihren Spielen um die bayerische Meisterschaft anfeuern.