TSV-Basketballer überlegen: Eichler und Co zu stark für junge Münchner

Plus Der TSV Nördlingen ließ dem Gegner keine Chance. Damit bleiben die Basketballer der 2. Regionalliga Süd ungeschlagen.

Erst vor zwei Wochen standen sich der TSV Nördlingen und der MTSV Schwabing 2 gegenüber. Wie im Hinspiel ließen die Nördlinger dem Gegner am Samstag keine Chance. Dank eines herausragenden Starts bleiben sie mit 103:63 ungeschlagen. Die Leistungsträger Joseph Eichler und Scottie Stone waren nicht zu stoppen.