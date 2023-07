Basketball

3x3-Turnier in Nördlingen: Volles Programm auf halbem Feld

Plus Im Rieser Sportpark wird am Samstag die bayerische 3x3-Basketball-Meisterschaft ausgetragen. Bei den Halbfeldpartien steht schnelle Action im Vordergrund.

Von Katja Gerstmeyr

Es ist Sommerpause in den Basketballligen des TSV Nördlingen und dennoch wird am Wochenende ein großes Basketballevent im Nördlinger Sportpark steigen. Die Rede ist von der bayerischen Meisterschaft im 3x3, einer neuen Spielform im Basketballsport, die seit einigen Jahren für Aufsehen sorgt. Seit den Sommerspielen 2021 in Tokio ist die neue Sportart sogar olympisch und erfreut sich größter Beliebtheit bei allen Basketballbegeisterten. Auch Nördlingen fördert als bekannter Basketballstandort den 3x3-Hype. Vier neue 3x3-Felder mit mobilen Basketballkörben für den Sportpark wurden dieses Jahr in Zusammenarbeit von TSV und Stadt Nördlingen bereits angeschafft. Die neuen Felder und Körbe wollen natürlich auch bespielt werden, und was eignet sich da besser, als ein großes Event auf die Beine zu stellen.

Am kommenden Samstag, 22. Juli, ist der TSV Nördlingen Ausrichter der bayerischen 3x3-Meisterschaft, bei der Damen, Herren und Jugendmannschaften um den Sieg in ihrer Gruppe spielen. Daneben wird es außerdem einen echten Höhepunkt zu bestaunen geben: In der Elite Quest, einer deutschen 3x3-Profiliga, werden professionelle Teams aus ganz Deutschland um die Qualifikation für das Quest-Finale in Düsseldorf kämpfen. Mit von der Partie ist unter anderem der deutsche 3x3-Vizemeister Hannover. Für sehenswerte Spiele auf hohem Niveau ist also genauso gesorgt wie für den Spaß am Sport in allen Altersklassen.

