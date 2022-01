Als klarer Favorit in die Drei-Flüsse-Stadt

Spitzenreiter TSV Nördlingen zu Gast beim Tabellenletzten Passau

Nach einem schwierigen und umkämpften letzten Heimspiel gegen die Baskets Milbertshofen, das die Nördlinger Basketballer schlussendlich doch noch klar mit 87:70 für sich entscheiden konnten, steht nun die nächste Aufgabe an. Der Tabellenführer trifft auf das Schlusslicht in der 2. Regionalliga Süd, die Passau White Wolves.

Das Team von Trainer Manuel Eggs konnte nach dem Auftaktsieg gegen die BG Leitershofen kein Spiel mehr gewinnen. Dem gegenüber steht die makellose Ausbeute des TSV Nördlingen mit neun Partien, die allesamt gewonnen wurden. Probleme bereitet den Passauern bislang vor allem die Verteidigung, was sich in den Zahlen widerspiegelt. Mit 84,1 zugelassenen Punkten sind sie die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Um gegen die Rieser Korbjäger eine Chance haben zu wollen, werden sie sich deutlich steigern müssen. Die Offensivwaffen im Gästeteam um Kapitän Joseph Eichler und Topscorer Scottie Stone werden ihnen dies allerdings schwer machen. Die Favoritenrolle liegt klar bei der Rieser Mannschaft von Cheftrainer Mohammed Hajjar, allerdings sollte man nach dem letzten Heimspiel gewarnt sein. Auch dort war der Gegner Milbertshofen der Außenseiter, spielte aber stark auf und stellte die Nördlinger Truppe vor größere Probleme. Auch die Passauer sollten daher nicht unterschätzt werden und die Konzentration nach der langen Anreise in die Drei-Flüsse-Stadt muss von Anfang an hoch sein.

Hajjar möchte seine Mannschaft verbessert im Vergleich zum letzten Aufritt sehen: „Wir wollen aggressiver und besser verteidigen. Dann können wir auch unsere Stärken in der Offensive besser ins Spiel bringen.“ Gelingen muss dies auch weiterhin ohne den verletzten etatmäßigen Aufbauspieler Benedikt Schwarzenberger, der zuletzt aber gut von Youngster Pascal Schröppel vertreten wurde. Der Tabellenführer möchte seine beachtliche Siegesserie auch in Passau fortsetzen, um auch nach dem zehnten Spiel noch ganz oben im Tableau zu stehen. Spannend wird sein, ob es den Passauern ähnlich wie den Baskets aus Milbertshofen gelingt, den Favoriten zu ärgern. Tip-off ist am Samstag um 19.30 Uhr in der Städtischen Mehrfachhalle in Passau. (msc)