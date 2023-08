Amerikanische Allround-Waffe für die Nördlinger Basketballer

Die TSV-Eigengewächse bekommen mit Danny Bodine eine wahrlich große Verstärkung. Welche Fähigkeiten der Spieler aus Pennsylvania mit ins Ries bringt.

Die Nördlinger Regionalliga-Basketballer bereiten sich auf die neue Spielzeit vor und wollen auch in dieser wieder in Richtung Play-off-Teilnahme angreifen. Dabei kann der TSV zum Großteil auf das Personal der vergangenen Jahre setzen. Doch um auch gegen die besten Teams der Liga mithalten zu können und Chancen auf die Endrunde zu haben, waren die Verantwortlichen noch auf der Suche nach geeigneten Ergänzungen für das junge Team. Im US-Amerikaner Danny Bodine haben die Rieser dabei eine vielversprechende Lösung gefunden.

Bodine ist mit 2,05 Metern ein großgewachsener Spieler, trotz seiner Größe aber unglaublich beweglich und agil. Gleichzeitig bringt der vielseitige Akteur eine herausragende Technik, insbesondere Ballhandling und einen sicheren Wurf mit sich. Der junge US-Boy ist nahezu auf allen Positionen einsetzbar, kann sowohl spektakulär per Dunking als auch treffsicher per Dreier punkten. Auch in der Defensive ist Bodine eine Waffe, kann aufgrund seiner Statur große Gegenspieler verteidigen, aber dank seiner Schnelligkeit auch kleinere Gegner vor sich halten. Mit Blocks sorgt er außerdem immer wieder für Höhepunkte.

Bodine passt sportlich und menschlich in die Nördlinger Mannschaft

Der Neuzugang wechselt vom College in New Jersey ins Ries, startete in der abgelaufenen Saison bei seinem ehemaligen Team dabei in allen 24 Spielen. Neben seinem Scoring (zwölf Punkte pro Spiel) überzeugte er vor allem auch als Rebounder und Shotblocker, in beiden Kategorien war er einer der besten seiner Liga. Spannend wird sein, wie der in Pennsylvania aufgewachsene Bodine die Umstellung auf den europäischen Basketball schaffen wird, da er die erste Saison außerhalb der Staaten bestreiten wird. Die Nördlinger Verantwortlichen hegen allerdings keinerlei Zweifel, dass ihm das gut gelingen wird. „Wir haben uns die Suche nach einem neuen Spieler nicht leicht gemacht. Danny ist nicht nur sportlich, durch seine vielseitigen Fähigkeiten und sein großes Talent, sondern auch menschlich genau der Richtige für uns. Er ist höflich, aufgeräumt und freut sich auf seine neue Aufgabe hier. Sein großes basketballerisches Können ist nicht nur eine perfekte Ergänzung für unser junges Team, sondern auch eine Bereicherung für die Liga“, zeigt sich Teammanager Moritz Pösl merklich stolz über die Verpflichtung.

Der Kontakt zum Amerikaner kam dabei über den ehemaligen Spieler der Nördlinger Giants, Ty Shaw, der für die Rieser bereits in der Pro A auflief und dem Management daher noch bestens bekannt ist, zustande. Auch die neuen Trainer Imreh und Moll können die Ankunft des Neuzugangs kaum erwarten und freuen sich auf die Arbeit mit dem vielversprechenden Allrounder. Die TSV-Fans können sich derweil auf einen spektakulären, jungen und dynamischen Spieler freuen, der nicht nur durch Scoring, sondern auch durch Defensivarbeit glänzen kann und für zahlreiche Höhepunkte sorgen dürfte.

