Angels bestehen ersten Test ohne große Mühe

Die neue Angels-Truppe siegt mühelos gegen stark ersatzgeschwächte, aber nie aufgebende Münchnerinnen mit 29:7, 30:7, 45:8 und 31:6 (137:28).

Der Beginn einer neuen Saison bedeutet für alle Beteiligten erstmal viel Stress, noch hakende Abläufe und Situationen, die man sich so nicht vorgestellt hat. So war es beispielsweise auch nicht geplant, dass zu viele Schiedsrichter, dafür aber zu wenige gegnerische Spielerinnen für ein spannendes Spiel bereitstehen. Nachdem der eigentlich geplante Gegner für das erste Testspiel der Rieser Bundesligadamen am Dienstagabend kurzfristig abgesagt hatte, musste spontan Ersatz gefunden werden. In der Kürze der Zeit ließ sich „nur noch“ der TS Jahn München auftreiben, der wegen eines sehr geschrumpften Kaders ursprünglich nicht zur Verfügung gestanden hätte.

Trotz aller Widrigkeiten umringten aber pünktlich um 18.30 Uhr sechs fitte Münchnerinnen den Ex-Angels Assistant Coach und aktuellen Head Coach beim Jahn, Konstantin Hammerl, um sich den letzten Push für einen eigentlich aussichtslosen Kampf zu geben. Schließlich standen ihnen zehn Erstligaspielerinnen mitsamt Trainergespann gegenüber.

51 Bilder Angels-Trainingsspiel mit Kantersieg Foto: Jochen Aumann

TS Jahn München kann mit den Angels nicht mithalten

Das Spiel an sich ist dann recht schnell erzählt. Die Nördlingerinnen legten schnell einen 20:3-Run hin und schickten die Münchnerinnen damit in eine Auszeit, das Spiel war somit aber nach sieben Minuten eigentlich schon gelaufen. Zur Halbzeit leuchtete ein 59:14 von der Anzeigentafel, vor dem letzten Viertel hatte Mariam Haslé-Lagemann bereits den 100. Punkt geworfen. Das Endergebnis von 137:28 zeigt damit nicht wirklich, welche Qualitäten die Mannschaften zu diesem frühen Zeitpunkt bereits haben oder wo die jeweiligen Stärken liegen. Bei einer derartigen körperlichen Überlegenheit ist es nur logisch, dass Nördlingens „Große“ gemeinsam 105 der 137 Punkte aufs Feld bringen. Auf der Gegenseite zeigten vor allem Schauff und Nitsch den knapp 100 Zuschauerinnen und Zuschauern ihr Basketballkönnen und entzückten immer wieder mit schönen Aktionen und Körben. Erfreulich ist außerdem, dass alle Angels-Spielerinnen punkten konnten.

Heidelberger BasCats kommen am Sonntag ins Ries

Bereits kommenden Sonntag empfangen die Eigner Angels den nächsten Gegner in der Hermann-Keßler-Halle, wenn die Heidelberger BasCats zum nächsten Testspiel antreten. Die Heidelbergerinnen sind personell besser aufgestellt und grundsätzlich um einiges stärker einzuschätzen, wodurch ein intensiveres Spiel erwartet wird. Um 15 ist Hochball, die Tickets können ab sofort online über eigner-angels.de erworben werden. Es wird aber auch eine Abendkasse geben. Dauerkartenbesitzer haben freien Eintritt.

Für Nördlingen spielten: Erika Davenport (30 Punkte), Danielle McCray (28), Nicole Brochlitz (9), Enija Viksne (8), Mariam Haslé-Lagemann (15), Lisa Bertholdt (14), Brandy Beasley (2), Anna Löffler (6), Yuliia Musiienko (7), Leonie Kambach (18).

Für München spielten: Nitsch (18), Schauff (10), Rosenberg, Kolesnyk, Pianowska, Badnyevic.