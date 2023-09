Angels-Coach Rozlapa: „Es wird nicht einfach sein, uns auszurechnen“

Plus Nördlingens Basketballerinnen starten mit dem neuen Coach Matiss Rozlapa in die Saison. Im Interview sagt der Lette, wo sein neu formiertes Team derzeit steht.

Ihr Engagement bei den Angels ist ihr erstes Auslandsengagement. Wie finden Sie sich bislang in Nördlingen zurecht?



Matiss Rozlapa: Es geht mir sehr gut hier, ich wurde herzlich willkommen geheißen, Martin hat mir alles gezeigt (Martin Fürleger, sportlicher Leiter der Angels, Anm. d. Red.). Ich bin seit einem Monat hier und fühle mich sehr gut. Im Gegensatz zu Lettland muss ich hier nicht in drei Jobs arbeiten, sondern habe viel Freizeit. Das tut mir gut.

Die Vereinsführung hat sich aus über 40 Bewerbern für sie entschieden. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie die Zusage erhielten?



Matiss Rozlapa: Ich war natürlich glücklich. Ich habe schon einige Zeit versucht, aus Lettland herauszukommen. Zuvor hatte ich schon einige Angebote, die aber nicht so zustande gekommen sind, wie ich mir das erhofft hatte. Jetzt bin ich hier und bereit, mich selbst herauszufordern.