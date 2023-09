Angels-Cup ist die Generalprobe für die Basketball-Saison

Das Turnier der Basketballerinnen steht am Samstag und Sonntag in der Hermann-Keßler-Halle an. Auf wen die Nördlinger Angels dabei treffen werden.

Nur noch eine Woche ist es hin, bis das Warten ein Ende hat und die Eigner Angels in die neue DBBL-Saison starten. Nach wochenlangem Training und mehreren Testspielen wartet am 30. September Aufsteiger Leverkusen auf die Nördlingerinnen. Bevor die Angels jedoch ihr erstes Pflichtspiel bestreiten dürfen, steht wie immer zum Ende der Vorbereitungsphase der heimische Angels-Cup auf dem Programm. Am kommenden Wochenende treffen sich vier Mannschaften der ersten und zweiten Liga, um in einem Turnier den Gewinner der Trophäe auszuspielen.

Zu diesem Anlass kommt es nach langem wieder zu einem Bayernderby im Ries. In ihrem ersten Spiel bekommen es die Angels mit dem TSV Wasserburg zu tun, der sich mittlerweile in der 2. Liga beweisen muss. Schon seit einigen Jahren setzt man am Inn auf Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs, wie die Schwestern Sophie und Maria Perner oder Manuela Scholzgart, die allesamt zu den Leistungsträgerinnen zählen. Außerdem konnte Wasserburg gleich zwei US-Amerikanerinnen und eine Portugiesin verpflichten, die frisch vom College zum TSV wechseln. Geleitet wird das Team von Luis Prantl, der mit seinen 23 Jahren ein ungewöhnlich junger Trainer ist, jedoch schon eine Menge Erfahrung bei verschiedenen Spitzenvereinen sammeln konnte. Die Vorbereitung bei Wasserburg scheint Prantl mit seiner Mannschaft jedenfalls erfolgreich zu absolvieren, konnten sie doch ihr Testspiel gegen Bamberg am vergangenen Wochenende für sich entscheiden.

Angels-Cup: Alte Bekannte kommen zurück nach Nördlingen

Etwas weniger Glück hatten die Angels bei ihrem Ausflug nach Brünn. Beim tschechischen EuroCup-Teilnehmer gab es an beiden Spieltagen nichts zu holen. Immerhin konnte man sich in der zweiten Partie deutlich steigern. Während sich die Nördlingerinnen bei ihrem ersten Auftritt nach einer langen Reise und ohne Danielle McCray sichtlich schwertaten, waren sie am zweiten Tag besser auf den Gegner eingestellt. Sie zeigten ein komplett anderes Gesicht und hielten über lange Phasen mit dem EuroCup-Team mit. An diese Leistung soll beim Angels-Cup angeknüpft werden, um mit einer Bundesliga-tauglichen Leistung ins Finale am Sonntag einzuziehen.

Im zweiten Halbfinale begegnen sich die Rutronik Stars Keltern und die Baskets aus Schwabach. Und auch diese Partie sollte für die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht uninteressant sein, denn es stehen einige bekannte Namen auf der Kaderliste. Im Team der Sterne gab es nach der vergangenen Saison einige Veränderungen. Weiterhin an Bord sind unter anderem Alexandra Wilke und die ehemalige Nördlinger Spielerin Linda-Lotta Lehtoranta. Ab der kommenden Saison wird sie gemeinsam mit ihrer finnischen Nationalmannschaftskollegin Elina Koskimies auflaufen. Elina verließ die Angels ebenso wie Johanna Klug Richtung Keltern und bleibt der DBBL somit vorerst erhalten.

Nördlingen will sich mit den Rutronik Stars Keltern messen

Auch die Sterne absolvierten bereits ein Testspiel gegen ein EuroCup-Team. Die belgische Mannschaft Castors Braine ist in derselben EuroCup-Gruppe wie Keltern und konnte das Vorbereitungsspiel mit zehn Punkten für sich entscheiden. Erfolgreicher waren sie gegen Saarlouis, wo sie einen deutlichen Sieg einfuhren.

Bei den Angels schielt man möglicherweise schon mit einem Auge auf Keltern. Ziel ist es, eine souveräne erste Partie abzuliefern, das Bayernderby für sich zu entscheiden und ins Finale gegen die Sterne einzuziehen. Dass es in keinem Fall einfach sein wird, den Pokal zu holen, steht fest, weiß man doch aus erster Hand um die Qualitäten einiger Spielerinnen aus Keltern. Auf jeden Fall kann man auf spannende und ansehnliche Partien hoffen und natürlich auf einige Zuschauer, die für gute Stimmung sorgen. Tagestickets mit Zugang zu beiden Spielen können online unter eigner-angels.de zu einem vergünstigen Preis erworben werden.

Der Spielplan:

Samstag, 23.09.:

15.30 Uhr: Heidolph Schwabach Baskets – Rutronik Stars Keltern

Baskets – Rutronik Stars 18.30 Uhr: Eigner Angels Nördlingen – TSV 1880 Wasserburg

Sonntag, 24.09.: