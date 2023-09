Angels-Fans bejubeln WM-Erfolg in der Hermann-Keßler-Halle

Den Titelgewinn der Herren-Nationalmannschaft bejubeln rund 150 Zuschauer, die im Anschluss auch die Nördlinger Basketballerinnen im Testspiel siegen sehen.

Mit acht Siegen und ohne Niederlage ist das Deutsche Nationalteam durch die Basketball-WM in Okinawa und Manila gerauscht. Links und rechts hat man internationale Schwergewichte wie Australien, Slowenien und den Topfavoriten aus den USA aus dem Weg geräumt, um dann am Sonntagnachmittag deutscher Zeit gegen Serbien diese unfassbare Leistung mit der Goldmedaille zu krönen.

Viele Millionen Zuschauer allein aus Deutschland zog das internationale Großevent in den Bann, knapp 150 davon lagen, saßen, standen und jubelten gemeinsam beim Public Viewing in der Hermann-Keßler-Halle über den Titel.

Um 14 Uhr begann die Übertragung und pünktlich zum Anpfiff eine gute halbe Stunde später war die Tribüne vor der großen Leinwand gut gefüllt mit neugierigen Zuschauern, Anhängern der serbischen Mannschaft und den Teams der Eigner Angels und der BasCats aus Heidelberg. Im Anschluss an das historische WM-Finale traten Letztere gegen die Nördlingerinnen in einem Testspiel an.

Basketball-Weltmeisterschaftsfinale überzeugt neue Fans

Die Stimmung war gut, die Anspannung in der HKH hoch zum Anpfiff des 92. Spiels der FIBA Weltmeisterschaft. Das sagte auch Zuschauerin Dr. Anke Kaczmarczyk: „Ich bin absolut begeistert! Die Stimmung in der Halle, die Euphorie, die gemeinsame Freude. Das Spiel war großartig und an Spannung kaum zu überbieten. Ich werde von nun an sicherlich häufiger Basketballspiele ansehen und auch öfter hier zu den Angels kommen. Basketball ist einfach ein toller Sport!“

Ähnlich sah das auch Paul Sosnowski: „Bisher hatte ich mit Basketball wenig am Hut, doch er hat deutlich mehr zu bieten als ein 90 Minuten andauerndes Fußballspiel, bei dem es am Ende 0:0 ausgeht und eigentlich nichts passiert ist. Ich finde es sehr schade, dass der Fußball alle anderen Sportarten an den Rand degradiert und sich selbst trotz unwichtiger Mitteilungen täglich in den Mittelpunkt stellt, obwohl es so viele tolle, mindestens gleichwertige alternative Sportarten gibt.“

Angels-Verantwortliche hoffen auf Basketball-Boom

Den Gewinn der Basketball-WM sahen die Besucher der Hermann-Keßler-Halle natürlich gerne – und nicht die Fans, sondern auch der Verein. Die Hoffnung der Verantwortlichen ist, dass der Erfolg der Herren-Nationalmannschaft einen Boom im deutschen Basketball erzeugt, der auch bis in die Vereine mit Nachwuchsarbeit für junge Spielerinnen durchsickert.

Lesen Sie dazu auch

Damit könnte die Basis an jungen Sportlerinnen verbreitert und die Spitze vergrößert werden, sodass die Frauen-Nationalmannschaft, die vor einigen Wochen erst einen sehr guten sechsten Platz bei der Europameisterschaft erreicht hat, auch zukünftig zum internationalen Top-Team wird. Abgesehen davon wünscht man sich eine Verbesserung der Reputation des Basketballs und vor allem eine breitere Sichtbarkeit in den Medien.

Angels sammeln wichtige Erkenntnisse beim Sieg gegen Heidelberg

Kurz nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft durch die DBB-Herren spielten die Eigner Angels ihr zweites Vorbereitungsspiel. Als Gegner kam der Zweitligist BasCats USC Heidelberg ins Ries, dessen Team während des Public Viewings der Männer-WM noch zusammen mit den Angels auf den Rängen saß und anschließend seine Ambitionen unterstrich. Ambition ist das eine, doch Präzision ist die andere Seite des Basketballs, an der es tatsächlich noch beiden Mannschaften fehlte. Das magere Viertelergebnis von 12:12 spricht eine deutliche Sprache und belegt, wie viele zum Teil sehr gute Optionen auf beiden Seiten liegengelassen wurden.

Alles andere wäre aber auch überaus verwunderlich gewesen, da die Teams neu zusammengestellt sind und sich erst noch finden müssen. Hier ist sicherlich Geduld erforderlich, vonseiten der Verantwortlichen und vonseiten der Fans. Letztere fanden aber auf jeden Fall schon einmal Gefallen am Spiel von Power Forward Erika Davenport, die mit viel Energie und Durchsetzungsvermögen zum Korb zog oder sich Rebounds sicherte. Bis zu ihrem fünften Foul früh im letzten Viertel markierte sie 19 Punkte, 8 Rebounds und 3 Blocks und war die auffälligste Akteurin im Angels-Trikot. Im Spielaufbau gefiel die erst 18-jährige Lettin Enija Viksne mit viel Übersicht und guten Pässen. Die Ukrainerin Yulia Musienko, die zum Try-Out in Nördlingen ist, deutete mit einigen erfolgreichen Würfen von außen an, welches offensive Potenzial in ihr steckt. Nicht zuletzt dank ihrer zwei Dreier konnte der Erstligist zur Halbzeit auf 35:24 etwas davonziehen.

Point Guard Beasley kann im Angels-Trikot überzeugen

In der zweiten Halbzeit wurde munter weiter experimentiert. Point Guard Brandi Beasley setzte dabei einige Glanzpunkte und die 16-jährige Nördlingerin Anna Löffler erzielte ihre ersten beiden Punkte im Angels-Trikot. Der letztlich ungefährdete 74:55-Sieg der Angels lieferte Coach Matiss Rozlapa unabhängig vom Ergebnis wichtige Erkenntnisse für die weitere Arbeit in der Vorbereitung auf die am 30. September startende Bundesliga-Saison.

Für die Angels spielten: Erika Davenport (19), Danielle McCray (13), Nicole Brochlitz (7, 1 Dreier), Enija Viksne (4), Mariam Haslé-Lagemann (3,1), Lisa Bertholdt (3), Brandi Beasley (17,2), Anna Löffler (2), Yulia Musienko (6, 2). Leonie Kambach wurde aufgrund einer Verletzung nicht eingesetzt.