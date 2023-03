Angels kommen auch abseits des Spielfelds gut an

In der Grundschule Oettingen findet das Schulcamp der Eigner Angels trotz belegter Sporthalle statt. Der Auftritt in der Aula macht aber genauso Spaß.

Ein unerwartetes Ereignis hat die Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule in Oettingen nicht davon abgehalten, eine spannende Zeit bei ihrem Basketballcamp mit den Eigner Angels zu erleben. Die geplante Sporthalle war aufgrund kurzfristiger Bauarbeiten nicht verfügbar, aber das hinderte die Organisatoren um Schulleiterin Franziska Buckel und Angels-Jugendkoordinator Nils Gerstmeier nicht daran, eine kreative Lösung zu finden.

Statt eines klassischen Sport-Schulcamps fand eine große Pressekonferenz in der Aula der Grundschule Oettingen statt, die von den Schülerinnen und Schülern begeistert angenommen wurde. Mehr als 360 von ihnen waren vor Ort und konnten Profispielerinnen der Eigner Angels hautnah erleben. Die Spielerinnen beantworteten geduldig viele Fragen rund um den Basketball, ihr Herkunftsland und das Leben als Basketballprofi.

Eigner-Angels-Schulcamp war tolle Erfahrung

"Es war eine tolle Erfahrung, unsere Spielerinnen in diesem Format zu präsentieren und den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit zu geben, Fragen zu stellen und mehr über den Basketballsport zu erfahren", sagt Nils Gerstmeier rückblickend auf die Veranstaltung. "Wir hoffen, dass wir bald wieder in die Sporthalle zurückkehren und das Camp auch noch auf die traditionelle Art durchführen können, aber wir sind sehr glücklich darüber, dass wir eine Lösung gefunden haben, um das Zusammenkommen mit den Schülerinnen und Schülern aus Oettingen trotzdem stattfinden zu lassen. Die Reaktionen sowohl unserer Angels als auch der Kinder waren so positiv und bekräftigen uns in unserem Engagement."

Bereits im Januar und im Februar konnten die Angels beim Kids-Camp und einem Besuch an der Schillerschule Kindern den Basketballsport näherbringen. (AZ)

