Angels Nördlingen geben den vierten Platz auf der Zielgeraden ab

Mit einer 69:81-Niederlage rutschen die Nördlinger Basketballerinnen noch auf den fünften Platz ab. Für die Play-offs verschlechtert sich damit die Ausgangslage.

Die Bundesliga-Basketballerinnen der Eigner Angels Nördlingen haben das letzte Punktspiel der Hauptrunde gegen die Gisa Lions aus Halle mit 69:81 (17:20, 17:14, 18:20, 17:27) verloren und damit dem Gegner den begehrten vierten Platz überlassen. In einem Spiel, das über weite Strecken auf Augenhöhe verlief, erwiesen sich die Gäste am Ende als cleverer und überholten die Nördlingerinnen am Ende mit dem Sieg noch in der Tabelle. Doch die Chance auf Revanche wird nicht lange auf sich warten lassen.

Mit dieser Niederlage ist klar, dass die Eigner Angels in den Play-offs ab Freitag, 22. März, zunächst zwei Auswärtsspiele in einer Best-of-Five-Runde absolvieren müssen. Der Gegner wird dabei wieder Gisa Lions MBC heißen.

