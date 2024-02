Basketball

Angels Nördlingen gegen Herne: Gerade nochmal gutgegangen

Plus Mit 75:71 gewinnen die Eigner Angels ihr Spiel gegen Abstiegskandidat Herne, wobei sie es unnötig spannend machen. Besonders einer Spielerin müssen sie danken.

Von Maximilian Bosch

Wieder geht es nur dramatisch bei den Nördlinger Erstliga-Basketballerinnen: Die Eigner Angels haben sich mit dem 75:71 (20:14, 17:22, 18:14, 20:21) gegen den Herner TC zwei enorm wichtige Punkte im Kampf um den wertvollen vierten Tabellenplatz gesichert, der in den Play-offs Heimrecht bringt. Dass der Sonntagnachmittag in der Hermann-Keßler-Halle ein gutes Ende nehmen würde, war kurz vor Schluss alles andere als sicher, denn durch leichtfertige Fehler machten sich die Angels selbst das Leben schwer. Doch zum Glück haben sie seit Kurzem eine gewisse Naomi Davenport in ihren Reihen.

Letztere war in diesem Spiel die einzige Davenport, denn ihre Namensvetterin Erika, die Spielerin mit den viertmeisten Punkten in der DBBL, hatte nach ihrer Verletzung im Spiel gegen Osnabrück noch immer einen dicken Knöchel. Daher wollte Trainer Matiss Rozlapa kein Risiko eingehen und schonte die Topspielerin. Entsprechend gingen für die Angels zuerst Naomi Davenport, Leonie Kambach, Nicole Brochlitz, Brandy Beasley und Mariam Hasle-Lagemann aufs Feld.

