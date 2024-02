Angels Nördlingen gegen Herne: Die Revanche muss glücken

Die Rieser Bundesliga-Basketballerinnen treffen auf einen Gegner im Abstiegskampf, der nichts zu verschenken hat. Doch auch auf Nördlingen liegt Druck.

Das tat weh, als die Eigner Angels sich am vierten Spieltag der 1. Frauenbasketball-Bundesliga beim Herner TC eine 18-Punkte-Klatsche (67:85) abholten. Neben der Niederlage in Keltern (72:90) war diese Erfahrung das deutlichste Negativerlebnis der jungen Nördlinger Truppe um Coach Matiss Rozlapa. Letztendlich war es eine von insgesamt acht Niederlagen aus bisher 19 Spielen, die die Rieserinnen verschmerzen mussten. Elf Siege verbuchten die Angels also, eine Leistung, die sie unter die ersten vier der Liga brachte. Mit dem Sieg vergangene Woche in Osnabrück konnten die Nördlingerinnen sich das Heimrecht in den anstehenden Playoffs erobern. Gegen Herne gilt es am Sonntag, diesen Platz zu verteidigen.

Um den Heimvorteil ins Ziel zu retten, dürfen sich die Damen um Kapitänin Lisa Berthold in den letzten drei Spielen (Herne am Sonntag, 16 Uhr, am 3. März beim TOP4-Teilnehmer Saarlouis und eine Woche später gegen Play-off-Kandidat MBC Halle in eigener Halle) keinen Ausrutscher erlauben. Osnabrück lauert punktgleich, nur durch den direkten Vergleich von den Kraterbasketballerinnen getrennt, auf einen Fehler der Angels. Apropos Saarlouis: Die Royals sind am 16. März um 15 Uhr der Gegner im ersten Halbfinale des TOP4-Turniers. Im zweiten Halbfinale stehen sich Titelverteidiger Hannover und Berlin gegenüber.

Frauenbasketball-Bundesliga: Herne hat enttäuschende Saison hinter sich

Mit dem Herner TC kommt der Tabellenvorletzte ins Ries. Fünf Siegen stehen 13 Niederlagen gegenüber. Für Hernes Headcoach Marek Piotrowski und sein Team ist es sicherlich nicht das, was man sich erwartet hatte. Unter anderem mit Taylor Mingo und Laura Zolper hat Piotrowski zwei sehr erfahrene und spielstarke Spielerinnen im Kader. Mit Sona Svetlikova und Paige Robinson, die erst zum Team dazustieß, stehen ebenfalls Basketballerinnen auf dem Parkett, die einen zweistelligen Punkteschnitt werfen. Auffallend bei den Nordrhein-Westfalen ist, dass keine Spielerin alle bisher 19 Bundesligaspiele bestritten hat. Während bei den Nördlingerinnen mit Bertholdt, Beasley, Viksne und Brochlitz vier Spielerinnen über die gesamte Distanz von 19 Spielen gegangen sind, ist bei Herne Taylor Mingo mit 18 Einsätzen führend.

Die Mannschaft aus der verkehrssichersten Stadt Deutschlands steckt mitten im Abstiegskampf und kann sich keine Niederlage erlauben. Die Eigner Angels Nördlingen auf der anderen Seite stecken aus oben genannten Gründen in einem ähnlichen „Dilemma“. Mit einer Leistung wie in Osnabrück und mit dem Davenport-Duo sollten sie nichts anbrennen lassen. Aber auch wenn der Tabellenvierte aus Nördlingen klarer Favorit ist – im Hinspiel waren sie das auch. Das Ergebnis ist bekannt. Spielbeginn ist am Sonntag um 16 Uhr, das Spiel ist im Livestream zu verfolgen.

