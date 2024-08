Eigner Angels holen deutsche U18-Nationalspielerin ins Ries

Mit der neuesten Verpflichtung für die Saison 2024/25 wird augenfällig, wie konsequent der Nördlinger Basketball-Erstligist seinen eingeschlagenen Kurs verfolgt: Mit Chanel Ndi aus Würzburg holt die sportliche Leitung der Angels eine deutsche U18-Nationalspielerin ins Ries und gibt ihr die Möglichkeit, sich auf das höchste deutsche Niveau zu entwickeln. Nach der erst 16-jährigen Anna Löffler, einem echten Nördlinger Eigengewächs, wird Ndi zunächst die zweitjüngste Spielerin im Bundesligakader sein.

Vergangene Saison war die Wahl-Unterfränkin, die mit ihrer Mutter und den beiden Brüdern aus Mannheim des Basketballs wegen an den Main gezogen war, Teil des WNBL-Teams und der Zweitliga-Mannschaft Qool Sharks Würzburg. Ihr Bruder Elijah, der in Würzburg als großes Nachwuchs-Talent gehandelt wird, war es auch, der Chanel Ndi dazu motivierte, Basketball zu spielen. „Ich war gerade einmal fünf Jahre alt, als ich meinen großen Bruder beim Training beobachtete. Da wusste ich, dass ich das auch einmal machen wollte. Mein Ziel ist es, einmal mit Basketball meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können.“ Der Ehrgeiz und die Emotionalität der 1,85 Meter großen Flügel- und Centerspielerin sind ihr Markenzeichen und beides will sie auch im Trikot der Eigner Angels einbringen: „Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich in Nördlingen die Gelegenheit bekomme, in der 1. Liga zu spielen“, so das Ausnahmetalent.

Eigner Angels Nördlingen überzeugen Ndi mit stets guter Jugendförderung

Während unzählige deutsche Talente dem Ruf Stefan Möllers (Bubenname Mienack) folgen und nach Freiburg wechseln, hat sich Ndi für die Talentschmiede Nördlingen entschieden. Das erklärt sie so: „Ich entschied mich für den Wechsel zu den Angels Nördlingen, weil der Verein bewiesen hat, dass er junge Nachwuchs-Spielerinnen fördert und entwickelt.“ Das Konzept der Eigner Angels sieht vor, dass sich hinter den fünf sogenannten Import-Spielerinnen, drei davon aus USA, jeweils eine deutsche Spielerin als Back-Up findet, in deren Schatten sie wachsen und sich entwickeln kann. Chanel Ndi kann auf der Position vier und fünf spielen und soll Spielminuten bekommen, wenn Kiara Bell oder Lisa Bertholdt ein Päuschen brauchen.

„Mit Chanel auf der fünf, Lisa auf der vier, Mariam Haslé-Lagemann, die wohl demnächst die deutsche Staatsbürgerschaft erhält, auf Position drei sowie Anna Löffler als Shooting Guard fehlt uns nur noch ein Steinchen im großen Team-Puzzle auf der Position eins beziehungsweise zwei, und auch dieses Teilchen ist schon so gut wie verpflichtet“, plaudert Martin Fürleger, Sportvorstand der Angels, aus dem Nähkästchen. Man merkt ihm dabei eine Mischung aus Erleichterung und Stolz an, dass die vielen Gespräche und Kontakte während der Rekrutierungsphase am Ende erfolgreich waren. Dass es ihm und seinem Team gelungen ist, das geplante Set-Up umzusetzen, und dass die Eigner-Girls mit einer extrem jungen und ambitionierten Truppe ins mittlerweile 17. Bundesliga-Jahr gehen, darf bereits jetzt als Erfolg verbucht werden.

Nördlinger Neuzugang Chanel Ndi will mit der Nationalmannschaft zur U19-WM 2025

Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass die meisten Spielerinnen auch über die Saison 24/25 hinaus im Ries bleiben werden. So wurde auch mit Chanel Ndi eine Beschäftigung bei den Angels über zwei Jahre ins Auge gefasst, in denen sie auch für die Regionalliga-Mannschaft des TSV Nördlingen spielberechtigt ist und auch dort nach Absprache mit TSV-Coach Pat Bär wertvolle Spielminuten bekommen kann. Zunächst heißt es für Ndi aber, die deutschen Farben bei der U18-Europameisterschaft in Portugal zu vertreten. Ziel ist es, unter die ersten fünf Plätze zu kommen, um sich für die U19-WM in 2025 zu qualifizieren. Nach der EM und einer kurzen Pause heißt es dann: Umzug nach Nördlingen und Vorbereitung auf die Erstliga-Saison, die Ende September startet. (AZ)