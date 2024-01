Basketball

vor 33 Min.

Angels Nördlingens: Der Weg ins Top Four führt über das Saarland

Die finnische Nationalspielerin Roosa Lehtoranta (am Ball) kann beim Pokalspiel in Dillingen/Saarlouis mit einer Gegnerin Finnisch sprechen.

Plus Im Pokalspiel am Mittwoch können die Basketballerinnen ein erstes Saisonziel erreichen. Auch wenn der Gegner Zweitligist ist, ist die Aufgabe ernstzunehmen.

Von Kurt Wittmann

Nach Dillingen müssen die Eigner Angels reisen, um den Einzug ins Top-Four-Turnier, dem Finale des DBBL-Pokals, klarzumachen. Allerdings geht es an diesem Mittwochabend nicht nach Dillingen an der Donau direkt um die Ecke, sondern nach Dillingen im Saarland, in eine ganz andere Ecke Deutschlands. Eine weite Auswärtsfahrt in der Mitte der Woche steht den Nördlingerinnen also bevor. Dennoch brach sich in vielen Gesichtern der Angels-Verantwortlichen Zufriedenheit Bahn, als bei der Pokalauslosung die Dillingen Diamonds als Gegner gezogen wurden.

Verständlich, weil die Diamanten aus dem Saarland unter den acht verbliebenen Vereinen der einzige Zweitligist waren und somit rein sportlich auf dem Papier die leichteste Aufgabe. Doch auch ein Zweitligist muss erst besiegt werden, und wie beschwerlich das sein kann, ist den Angels sicher noch in guter Erinnerung. In der vorigen Pokalrunde galt es, Bad Homburg aus dem Wettbewerb zu werfen. Dies gelang auch, aber es war ein hartes und nicht immer ansehnliches Unterfangen.

