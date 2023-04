Angels und Trainer Imreh gehen getrennte Wege

In der neuen Saison wird Ajtony Imreh nicht mehr Trainer der Nördlinger Basketballerinnen sein. Nach vier Jahren wird ein anderer die Eigner Angels trainieren.

Ajtony Imreh ist nicht mehr Trainer der Eigner Angels Nördlingen. Die Vereinsführung und der Ungar haben sich jeweils entschlossen, sich neu zu orientieren, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit

Man habe bereits im Vorfeld des letzten Saisonspiels am vergangenen Freitag Gespräche mit dem Trainer geführt und sei gemeinsam zu diesem Entschluss gekommen. Imreh war vier Jahre lang der Trainer der Nördlinger Erstligamannschaft und führte das Team zweimal unter die vier besten Vereine Deutschlands. Beim ersten Mal verhinderte die Pandemie einen möglichen Griff nach Medaillen in Meister- und Pokalrunde, nachdem die Saison vorzeitig abgebrochen wurde. In der laufenden Saison landete Imreh mit den Angels auf den Tabellenplatz vier nach der regulären Saison, im Play-off-Viertelfinale folgte dann das Aus.

"Die Vorstandschaft und die sportliche Leitung der BG Donau-Ries bedanken sich bei Ajtony Imreh für seine Arbeit mit dem Angels-Team, die von sportlichem Ehrgeiz und Leidenschaft geprägt war, und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute und viel Erfolg", heißt es in der Mitteilung des Vereins.