Basketball: Angels verlieren erstes Play-off-Spiel auf der Zielgeraden

Plus Die letzten Sekunden des ersten Viertelfinal-Spiels gegen Osnabrück bringen den Angels die Heimniederlage. Damit ist Nördlingen am Freitag zum Siegen verdammt.

Im ersten von möglichen drei Play-off-Spielen verlieren die Eigner Angels am Ende etwas unglücklich mit 60:63 gegen clevere und nervenstarke Panthers aus Osnabrück. 580 Fans in der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle sahen eine über weite Stecken gute Vorstellung ihres Teams, aber die überragende Gästespielerin Frieda Bühner (26 Punkte, 9 Rebounds) gab den Angels unlösbare Rätsel auf. Am Ende des Spiels schien der Truppe von Coach Imreh Kraft und Ideen auszugehen, um den durchaus möglichen Sieg einzufahren.

Als Angels-Fan hat man nicht dauernd Gelegenheit, das eigene Team in den Play-offs zu sehen. Es ist etwas Besonderes, wenn dies dem Team aus dem Ries gelingt, und dann noch, wie in dieser Saison, mit dem sogenannten Heimvorteil. Das gab es in der 15 Jahre langen Geschichte der BG Donau-Ries überhaupt erst einmal. Eine privilegierte Situation also, entsprechend groß war die Anspannung vor dem Match gegen Dauergegner Osnabrück nicht nur bei den Fans, sondern auch bei den Spielerinnen und dem Umfeld der Mannschaft.

Angels-Team startet stark Play-offs-Viertelfinale gegen Osnabrück

Die Anfangsphase des Spiels mit einem Airball von Sami Hill und spürbarer Nervosität legte Zeugnis davon ab. Erst ein Dreier von Laken James aus der Ecke löste den Knoten und als das US-Girl kurz danach noch einen Dreier nachlegte, lagen die Angels erstmals mit 12:9 in Führung. Allmählich kam so etwas wie "Flow" in die Nördlinger Angriffsmaschinerie. Lediglich Angels-Topscorerin Anissa Pounds wollte offensiv noch nichts gelingen. Dass man dennoch nach zwölf Spielminuten 25:16 vorne war, lag zum einen an der sehr aufmerksamen Defense der Hausherrinnen, aber auch an der guten Wurfauswahl sowie Reboundarbeit.

Doch die Panthers mit ihrem jungen deutschen Team – phasenweise standen mit Strozyk, Reichert, Brennecke und Bühner vier deutsche Talente auf dem Feld – blieb dran und ließ nicht abreißen. Auch die Verletzung von Marie Reichert, die in der 16. Minute einen Schlag auf die Nase abbekam, brachte die Gäste nicht aus dem Konzept. Einen Sechs-Punkte-Rückstand zur Halbzeit mussten sie dennoch mit in die Pausenkabine nehmen. Dafür hatten James, Hill und Co. die Zügel zu fest im Griff und das Spiel unter Kontrolle.

Drittes Viertel läuft einmal mehr schlecht für Nördlingen

Genau diese Kontrolle und Konzentration ließen die Angels, wie schon oft in dieser Saison, in der Kabine. Dementsprechend leicht fiel es den Gästen um ihre Beste, Frieda Bühner, nicht nur auszugleichen, sondern in Führung zu gehen. Ein 12:2-Lauf bescherte ihnen das 40:44 aus Nördlinger Sicht. In solch kritischen Situationen ist die Kapitänin gefragt und Sami Hill war sich dessen sehr wohl bewusst. Mit unnachahmlicher Energie zog die Kanadierin zum Korb, traf von außen und hielt so ihr Team im Match. Beim letzten Ballbesitz des Viertels zog sie erneut in die Zone, bediente Co-Kapitänin Elina Koskimies in der Ecke, die gerade noch rechtzeitig vor der Sirene abfeuerte und ihrem Team sowohl die Führung als auch das Momentum bescherte.

Doch in den Play-offs wird bekanntlich nicht aufgegeben, das Match verlief im letzten Viertel entsprechend knapp. Mit 60:59 lagen die Angels in Führung, als noch eine Minute zu spielen war, doch der letzte Punch wollte trotz mehrerer Anläufe nicht gelingen. Im Gegenteil: Osnabrücks Drießen ging an die Linie, behielt die Nerven und brachte ihr Team, zum ersten Mal im letzten Viertel, in Führung – 60:61, noch 15 Sekunden zu spielen. Auszeit Nördlingen, danach ging es Schlag auf Schlag: Die Angels isolieren Laken James im Post-Up. Sie wirft. Viel Kontakt, aber kein Pfiff. Rebound Osnabrück, schnelles Foul Nördlingen. Osnabrücks Harding bleibt cool und erhöht von der Freiwurflinie auf 60:63. Nördlingens Trainer Imreh nimmt noch eine Auszeit, es sind noch 7,7 Sekunden zu spielen, in denen den Angels aber kein erfolgreicher Wurf mehr glückt.

Am Ende fehlen den Angels die Genauigkeit und die Finesse

Der Sieg im ersten Play-off-Spiel war für Nördlingen zum Greifen nah, im entscheidenden Moment fehlten jedoch die Genauigkeit und die Finesse, um mit einem 1:0 nach Osnabrück zu fahren. So muss am kommenden Wochenende ein Auswärtssieg her, um die Serie auszugleichen und ein drittes Spiel in Nördlingen zu bekommen – schwierig, aber nicht unmöglich.

Bei den Angels spielten: Chelsea Waters (3), Laken James (10, 2 Dreier), Lena Graf (n.e.), Olena Vasylenko, Elina Koskimies (12, 2 Dreier), Samantha Hill (16,1), Johanna Klug (10, 10 Rebounds), Mariam Haslé-Lagemann (3,1), Anissa Pounds (1), Lucy Michel, Lea Favre (5).

Wurfquote Zweier: 17 von 43 (39 Prozent)

Dreierquote: 6 von 18 (33 Prozent)

Freiwürfe: 8 von 14 (57 Prozent)