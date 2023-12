Basketball: Gelingt Nördlingens Revanche, oder reißt die Serie?

Der Lauf des TSV Nördlingen soll am Samstag in Vilsbiburg weitergehen. Doch der Gegner hat den Riesern in dieser Saison schon einmal die Grenzen aufgezeigt.

Unverhofft und überraschend hat das Schneechaos in München den Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen am vergangenen Wochenende eine kleine Pause beschert. Den Gästen aus Schwabing war die Anreise aufgrund des Wetters nicht möglich und so musste die Partie kurzfristig abgesagt werden. Die Nördlinger hätten dabei wohl eher auf das spielfreie Wochenende verzichtet, denn sie präsentierten sich zuvor in herausragender Form und gewannen die vergangenen fünf Spiele allesamt. Am Samstag können die Rieser wieder angreifen, es steht ein wahres Spitzenspiel an.

Der TSV Nördlingen steht nach neun Spielen auf Platz drei der Tabelle und ist weiterhin auf Kurs, sein großes Ziel zu erreichen: den Einzug in die Play-offs. Mit den Baskets Vilsbiburg wartet am Samstag der Tabellennachbar und direkte Konkurrent auf die jungen Rieser. Der Gastgeber steht mit sieben Siegen und zwei Niederlagen noch vor dem TSV auf Platz zwei und spielt bis dato eine starke Saison. Auch das Hinspiel im Ries entschieden die Niederbayern mit 92:67 klar für sich, eine Niederlage, für die sich die Nördlinger unbedingt revanchieren wollen.

Vilsbiburg gegen Nördlingen: Duell der Center-Duos verspricht Spannung

Die Truppe von Trainer Jodi Kreutzer zeichnet sich insbesondere durch einen breiten Kader mit viel Erfahrung aus. Auf der Guard-Position orchestriert der erfahrene Spielmacher Mario Petric den Angriff und steuert selbst 14,5 Punkte pro Spiel bei. Immer wieder bedient er auch seinen Topscorer, Neuzugang Liam Hunt, der 17,5 Punkte pro Spiel auflegt. Das Duell der beiden australischen Centers mit dem herausragenden Nördlinger Center-Duo Seeberger und Eichler dürfte eine besonders attraktive Facette der Begegnung werden. Eine große Stärke der Baskets ist außerdem die Defensive, ligaweit lässt kein Team weniger gegnerische Punkte zu als der Tabellenzweite. Dieses Verteidigungsbollwerk gilt es für das Team von Trainer Ajtony Imreh zu knacken und den offensivstarken Gegnern gleichzeitig selbst das Punkten schwer machen.

Wie dies gelingen kann, zeigte die Mannschaft in den vergangenen Wochen. Eine starke und intensive Defensive legte den Grundstein für den Erfolg. Im Angriff glänzte neben den beiden Centern insbesondere US-Boy Scottie Stone, der mit 22 Punkten pro Partie zweitbester Scorer der 1. Regionalliga Süd/Ost ist. Neben ihm steigerten sich aber auch andere Akteure von Spiel zu Spiel und ermöglichten so die Siegesserie. Die Schwarzenberger-Brüder überzeugten durch konsequente Verteidigung am ballführenden Spieler und schöne Assists im Angriff. Youngster Felix Stoll, Neuzugang Daniele Minguillon oder Allrounder Julius Kluger brachten alle viel Energie, Leidenschaft und Kreativität von der Bank und machen den TSV so vielseitig in der Offensive. Von allen TSVlern braucht es am Samstag erneut eine Bestleistung, denn die Baskets zeigten im Hinspiel, welche großen Qualitäten sie haben. Es treffen zwei der aktuell formstärksten Mannschaften der Liga aufeinander und wer dieses Duell für sich entscheiden kann, macht einen weiteren großen Schritt in Richtung Play-offs. Für die Imreh-Truppe wäre es der sechste Sieg in Serie, doch die Baskets werden alles daransetzen, den Nördlinger Lauf zu beenden. Tip-off ist am Samstag um 19 Uhr in der Ballsporthalle in Vilsbiburg.

