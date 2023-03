Basketball: Nördlinger Eigengewächse wehren sich tapfer in Vilsbiburg

Im ersten Platzierungsspiel gegen Vilsbiburg treten die Nördlinger mit einer sehr jungen Mannschaft an. Die schlägt sich gut, verliert am Ende aber mit 60:79.

Mit dem jüngsten Kader der Liga, mit gerade einmal 19 Jahren im Schnitt, hat sich ein verändertes Nördlinger Basketball-Team gut im ersten Platzierungsspiel in Vilsbiburg präsentiert. Über drei Viertel spielte die Truppe von Trainer Mohammed Hajjar auf Augenhöhe mit dem Tabellenzweiten in Bestbesetzung. Am Ende müssen sich die Gäste den erfahrenen Hausherren trotz aufopferungsvollen Kampfs mit 60:79 geschlagen geben.

Center Robin Seeberger und sieben Spieler, die allesamt aus dem eigenen Jugendprogramm stammen, traten zum Spiel um Platz fünf bei den Baskets aus Vilsbiburg an. Statt den drei Topscorern der bisherigen Saison Eichler, Stone und Mateus setzte Hajjar auf die Rieser Eigengewächse, die viele Spielminuten und Verantwortung bekommen sollten. Für den etatmäßigen Aufbauspieler Pascal Schröppel bekamen die Brüder Max und Jakob Scherer ihre ersten Spielminuten in der 1. Regionalliga und auch die beiden Jüngsten, der 16-jährige Lukas Hahn und der 15-jährige Felix Stoll, sollten die fehlenden Leistungsträger kompensieren helfen.

Hahn eröffnete dann auch nach gutem Zug zum Korb die Nördlinger Körbejagd. Im Anschluss übernahm Aufbauspieler Benedikt Schwarzenberger das offensive Ruder des TSV. Immer wieder schlug er seinen Gegenspieler im Eins-gegen-Eins und schloss physisch stark unter dem Korb ab. Gleichzeitig setzte er seine Mitspieler schön in Szene, die es ihm in Person von Seeberger und Kluger mit verwandelten Würfen dankten. Doch auch der Gastgeber zeigte sich von Beginn an mit gutem offensivem Rhythmus und spielte sich seinerseits gute Abschlüsse heraus. Lediglich der Dreier wollte für die Baskets noch nicht richtig fallen, und so konnten die Gäste mit einer knappen 18:16-Führung in die erste Viertelpause gehen.

Nördlinger Basketball-Youngster halten in Vilsbiburg gut dagegen

Zum Beginn des zweiten Abschnittes erhöhten die Vilsbiburger die defensive Intensität. Es gelang ihnen, sich zwischenseitlich auf 31:21 abzusetzen, auch weil Würfe aus dem Dreierbereich nun ihr Ziel fanden. Doch der TSV antwortete: Kluger verwandelte einen Dreier, Seeberger schnappte sich einen Abpraller nach dem anderen und erarbeitete sich unter dem Korb seine Zähler. Im Anschluss fand Aufbauspieler Jakob Scherer, der ein starkes Debüt in der 1. Regionalliga lieferte, Felix Stoll unter dem Korb, der dort auf 34:33 für seinen TSV stellte. Mit diese Ergebnis ging es in die Pause.

Auch nach der Unterbrechung fand Nördlingen gute offensive Lösungen. Konnte Seeberger nicht direkt verwandeln, war er unter dem Korb meist nur per Foul zu stoppen und traf die resultierenden Freiwürfe hochprozentig. Auch Schwarzenberger zog weiter in die Zone und wurde ebenfalls mehrmals an die Freiwurflinie geschickt. Von dort durfte Jakob Scherer seine ersten Punkte in dieser Liga erzielen. Auf der Gegenseite fanden mehrere Distanzwürfe der Baskets ihr Ziel, unter dem Korb schloss Vilsbiburg entschlossen und meist erfolgreich ab. Die Gastgeber stellten auf 52:47 vor der letzten Viertelpause.

Erschöpfung lässt Nördlinger Basketballer am Ende einbrechen

Durch aggressive Defensive wurden die Nördlinger im Schlussabschnitt unter Druck gesetzt und leisteten sich dadurch mehrere Ballverluste. Diese nutzten die Baskets, um langsam davonzuziehen. Die Erschöpfung war den Gästen, die aufgrund der Besetzung nur wenig rotieren konnten, nun anzumerken und so schaffte es das junge Team nicht mehr, den Vilsbiburger Lauf zu unterbinden. Zwar ließen die Rieser sich nicht hängen und kämpften bis zum Schluss, mussten sich aber letztlich mit 60:79 geschlagen geben.

"Es geht heute nicht nur um das Ergebnis. Wir mussten ohne vier Leistungsträger antreten und haben uns dennoch sehr gut verkauft. Jeder meiner Spieler hat mehr Verantwortung übernommen und sich viel zugetraut. Am Ende war es die Erschöpfung und die fehlende Erfahrung, aber daran werden wir arbeiten", fasste Trainer Hajjar nach dem Spiel zusammen.

Im Rückspiel am Wochenende, wenn auch Pascal Schröppel wieder einsatzbereit ist, wollen die jungen Nördlinger das letzte Spiel der Saison für sich entscheiden. Tip-off ist am Samstag, um 19.30 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen.

Für Nördlingen spielten: Schwarzenberger (9 Punkte), Seeberger (21), Kluger (11), Hahn (5), Stoll (8), Scherer J (6), Scherer M., Seidel.