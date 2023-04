Basketball

17:30 Uhr

Basketball-Regionalliga: Nördlingerinnen beenden Saison mit Heimsieg

Plus Das 68:46 gegen die Regensburg Baskets ist ein versöhnliches Saisonende für die TSV-Basketballerinnen. Mit dem Abstieg hatte das Team am Ende nichts zu tun.

Von Katja Gerstmeyr

Die Basketball-Regio-Damen des TSV Nördlingen haben das letzte Spiel der Play-downs hinter sich gebracht. Mit der Partie gegen Regensburg konnten die Nördlingerinnen die Saison in eigener Halle abschließen. Nachdem das junge Team in der Play-down-Runde bisher überaus erfolgreich war und nur eine einzige Niederlage gegen Würzburg hinnehmen musste, wollten die Schwaben die Serie vor heimischem Publikum auch erfolgreich beenden.

In der ersten Halbzeit gelang es den Rieserinnen noch nicht, sich gegen die Regensburg Baskets abzusetzen. Wie schon im Hinspiel hatten sie einige Probleme gegen die stark auftretenden Gäste. Besonders in der Offensive lief es noch nicht rund. Einzig Anna Löffler zeigte eine beeindruckende Leistung und erzielte 15 der 29 Nördlinger Punkte in der ersten Spielhälfte. Mit 29:27 zur Pause war die Partie umkämpft und spannend.

