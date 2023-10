Basketball

vor 1 Min.

Basketballer erwarten mit Vilsbiburg ein Top-Team in Nördlingen

Plus Gegen zwei starke Gegner mussten sich die Basketballer des TSV Nördlingen geschlagen geben, nun kommt der Tabellendritte. Welche Stärken die Rieser gezeigt haben.

Von Max Scherer Artikel anhören Shape

Eine strapazierende erste Woche in der neuen Regionalliga-Saison liegt hinter den Nördlinger Basketballern. Gleich drei Spiele bestritt das Team innerhalb von sieben Tagen, noch dazu zwei schwierige Auswärtsspiele bei den beiden Spitzenteams aus Haching und Schwabing. Das Heimspiel gegen den Aufsteiger Neustadt gewannen die Nördlinger überzeugend, auswärts mussten sie sich zweimal knapp geschlagen geben. Dennoch kann der neue Cheftrainer Ajtony Imreh viel Positives aus den Auftritten seiner neu formierten Truppe ziehen.

Besonders die Defensive zeigte sich aggressiv und hellwach, arbeitete gut zusammen und setzte den Gegner unter Druck. Im Angriff überragte vor allem Center Seeberger mit 22 Punkten pro Partie, unterstützt von Aufbauspieler Benedikt Schwarzenberger und Kapitän Josef Eichler. Mit 80,3 Zählern in den bisherigen Spielen zählt der TSV zu einem der produktivsten Teams in der Offensive und konnte so die Duelle in Haching und Schwabing, zwei der Favoriten auf eine Playoff-Teilnahme, bis spät ins vierte Viertel hinein ausgeglichen gestalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen