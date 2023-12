Basketball

11:31 Uhr

Basketballerinnen sorgen für Bewegung an der Realschule Maria Stern

Plus Die Eigner Angels und die Schule starten eine Kooperation: Der Verein sorgt für ein Sport- und Spielangebot. Die Partner passen aus vielen Gründen gut zusammen.

Von Gitte Händel

Bei Projektleitern heißt es ja immer: Sage mir, wie dein Projekt beginnt und ich sage dir, wie es endet. Wenn das so stimmt, dann wird aus der Kooperation der Realschule Maria Stern Nördlingen und den Eigner Angels ein voller Erfolg.

Eine Stunde Zeit hatten die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen und die Basketballerinnen der Eigner Angels beim Auftakttermin, um sich erstmalig zu beschnuppern. Die Angels demonstrierten ihr Können in der Turnhalle der Schule mit Korbwürfen. An den vielen Treffern war schon zu erkennen, warum sie in der Basketballbundesliga zurzeit gut dastehen. Obwohl Moderator Thomas Lambertz das ganz anders sah: Er sei froh, dass sie so viel danebengeschossen und sich alles für das Spiel am Sonntag in Berlin aufgehoben hätten (das allerdings knapp verloren ging).

