Beim Dino-Duell stehen die Nördlinger Angels unter Zugzwang

Enija Viksne (hier im Spiel gegen Hannover) steuerte im Hinspiel gegen Marburg starke 13 Punkte bei. Am Samstag hoffen die Angels auf eine weitere starke Leistung von ihr.

Plus Die Nördlinger Basketballerinnen sind nach drei Niederlagen gegen die Top-Teams der Liga in der Tabelle ein wenig abgerutscht. In Marburg muss das Team liefern.

So hatte man sich das Programm im Übergang vom alten ins neue Jahr im Nördlinger Lager nicht vorgestellt: Das Top-Trio der DBBL, bestehend aus dem Meister, dem Pokalsieger und dem großen Alba Berlin, gab sich gegen die Eigner Angels keine Blöße. So stehen die Nördlinger Basketballerinnen seit nunmehr fast vier Wochen mit noch immer 14 Punkten auf dem inzwischen sechsten Tabellenplatz. Am Samstag kommt dem Spiel gegen Marburg – der einzigen Mannschaft, die noch länger der Liga angehört als Nördlingen – eine besondere Bedeutung zu.

„Es war klar, dass diese Spiele eine echte Herausforderung werden würden, und dennoch ist es superärgerlich, dass wir jetzt zweimal ganz knapp verloren haben“, kommentiert Leonie Kambach die aktuelle Niederlagenserie. Acht Niederlagen haben die Angels im bisherigen Saisonverlauf hinnehmen müssen, fünf davon mit vier oder weniger Punkten Rückstand, drei sogar nur mit einem Punkt. „Aber es hilft alles nichts. Neuer Spieltag, neues Glück“, macht die Centerin der Angels Mut.

