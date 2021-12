Basketball-Bundesliga

09:54 Uhr

Angels präsentieren Heimstärke und siegen knapp gegen Freiburg

Plus In der Hermann-Keßler-Halle geht ein packendes Spiel zu Ende. Mit ihrem Sieg nehmen die Nördlinger Bundesliga-Basketballerinnen wieder Kurs auf die Playoffs.

Von Thomas Lambertz

Es war ein spannendes und packendes Weihnachtsspiel, das die Eigner Angels Nördlingen und die Eisvögel aus Freiburg den Zuschauern in der Halle und an den Bildschirmen boten. Entsprechend knapp ging das Spiel mit 79:77 an die Hausherrinnen, die damit wieder Kurs auf die Playoffs nehmen. Gästetrainer Harald Janson sprach später von einem verdienten Sieg einer tollen Nördlinger Mannschaft, die vor allem mit den Rebounds ihre Probleme hatten.

